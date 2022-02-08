السيسي يوجّه بتنفيذ الأعمال الإنشائية في الحي الحكومي بأعلى معايير الجودة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

ترتيبات الانتقال إلى العاصمة الإدارية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لترتيبات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

واطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على الموقف التنفيذي لنقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ما يتعلق بمستجدات العمل بالحي الحكومي بما يتضمنه من مرافق ومنشآت وخدمات، موجّها بمراعاة أن تمضي الأعمال الإنشائية وفق جداول التنفيذ المخطط لها، سواء من حيث الالتزام بأعلى معايير الجودة أو التوقيتات الزمنية أو معدلات ونسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع.

الإجراءات الإدارية المطلوبة للتمويل العقاري

وعرض السيد وزير الإسكان، الموقف التنفيذي للإسكان الخاص بالموظفين في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ما يتعلق بالإجراءات الإدارية المطلوبة للتمويل العقاري للوحدات السكنية.