وفاة والدة الملحن عمرو مصطفى

توفيت منذ قليل، والدة الملحن عمرو مصطفى، بحسب ما أعلن الشاعر أمير طعيمة، من خلال حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاة والدة عمرو مصطفى

نشر أمير طعيمة قائلا: «خالص التعازى لصديقي عمرو مصطفى، فى وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، ربنا يتغمدها بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون»

يذكر أن الملحن عمرو مصطفى، كان يحضر مؤخرا لعمل فني جديد مع الفنانة نوال الزغبي، وكشف عن فيديو من الكواليس عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك.