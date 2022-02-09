دور الخطاب الدعوي في تصحيح المفاهيم الخاطئة.. رسالة دكتوراه بالأزهر

حصل الباحث محمود ضاحي عبد الرؤوف، المفتش بالأوقاف، على درجة الدكتوراه، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الأزهر، في رسالته بعنوان: «دور الخطاب الدعوي في تصحيح المفاهيم الخاطئة في العصر الحاضر»، وناقشت الرسالة دور الخطاب الدعوي في تصحيح المفاهيم الشرعية، وتصحيح مفهوم الخلافة، مفهوم التكفير، مفهوم الجهاد، مفهوم تجديد الخطاب الديني.

وتكونت لجنة الإشراف من الدكتور سلمان سلامة عبد المالك، أستاذ الدعوة المتفرغ بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر فرع أسيوط (مشرفاً أصيلاً)، والدكتور محمد سيد أحمد سليم المدرس المساعد ورئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية بالكلية (مشرفاً مشاركاً).

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور أحمد محمود مبارك المغربي، وأستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية المتفرغ بالكلية ورئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية الأسبق مناقشاً داخلياً، والدكتور حسين محمد محمود عبد المطلب الرزيقي، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية ومقارنة الأديان المتفرغ بكلية الدراسات الإسلامية بقنا، وعميدها الأسبق، وعميد كلية الدراسات الإسلامية بأسوان الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية (مناقشاً خارجياً).

واشتملت الرسالة على مقدمة، وتمهيد، وثلاثة أبواب، وخاتمة، وجاءت المقدمة تشير إلى أسباب اختيار الموضوع، وأهداف البحث، منهج البحث، الدراسات السابقة، خطة البحث، وأما التمهيد: فقد اشتمل على ثلاث نقاط، مدخل، والتعريف بمفهوم الخطاب الدعوي الإسلامي والتعريف بوسائل الخطاب الدعوي الإسلامي.

دور الخطاب الدعوي في تصحيح المفاهيم الشرعية الخاطئة

وتناول الباحث في الباب الأول، دور الخطاب الدعوي في تصحيح المفاهيم الشرعية الخاطئة، وقد اشتمل على أربعة فصول، تصحيح مفهوم الخلافة، مفهوم التكفير، مفهوم الجهاد، مفهوم تجديد الخطاب الديني.

وأما الباب الثاني: ففيه دور الخطاب الدعوي في تصحيح المفاهيم السياسية الخاطئة ، وقد اشتمل على أربعة فصول، تصحيح مفهوم الحاكمية، مفهوم الجزية، مفهوم الإرهاب، مفهوم المواطنة.

وأما الباب الثالث: ففيه دور الخطاب الدعوي في تصحيح المفاهيم الحضارية الخاطئة، وقد اشتمل على ثلاثة فصول، تصحيح مفهوم حقوق الإنسان، الأقليات غير المسلمة، بعض المفاهيم الخاصة بقضايا المجتمع الإسلامي.

واشتملت الخاتمة، على أهم النتائج، والمقترحات، والفهارس.