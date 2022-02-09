سقوط صاروخ سوري على إسرائيل.. والاحتلال يطلق صافرات الإنذار

ذكرت وكالة أنباء رويترز نقلا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صاروخًا سوريًا مضادًا للطائرات أُطلق صوب إسرائيل وانفجر في الجو.

صاروخ اعتراض سوري سقط داخل إسرائيل

‏وذكرت قناة العربية أن صاروخ اعتراض سوري انفجر فوق منطقة وادي عارة بعد أن اجتاز الحدود مع إسرائيل.

فيما أعلنت الدفاعات الجوية الإسرائيلية أنه لم تحاول التصدي للصاروخ الذي أطلق من سوريا.

سوريا تعلن التصدي لهجوم إسرائيلي

وفي سوريا، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي منذ قليل كان يستهدف العاصمة دمشق.

إطلاق صافرات الإنذار في إسرائيل

‏فيما ذكرت قناة العربية منذ قليل أنه تم إطلاق صفارات إنذار في وادي عارة وشمال الضفة تزامنا مع غارات على محيط دمشق.