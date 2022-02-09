مد أجل النطق بالحكم في قضية «مذبحة كرداسة» إلى جلسة 28 فبراير المقبل

قررت الدائرة «الأولى إرهاب»، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة اليوم، بمجمع المحاكم في طرة، مدّ أجل النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة كرداسة»، إلى جلسة 28 فبراير المقبل، والمتهم فيها «علام سيد علام القزاز»، باقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة.

صدر القرار برئاسة المستشار رأفت ذكي وعضوية المستشارين طارق صلاح درة، وطارق محمود، وفي حضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية شنودة فوزي .