عاجل.. منع فريق برنامج «الحياة أحلى» من العمل.. وإجراءات جنائية ضد قناة الحدث اليوم

أصدر اليوم الاربعاء طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ القرار رقم 4 لسنة 2022 بمنع فريق عمل برنامج «الحياة أحلي» المذاع علي قناة الحدث اليوم من مخرجين ومعدين ومقدمي البرنامج من ممارسة النشاط الاعلامي للكذب والتضليل ونشر أخبار كاذبه .

إجراءات جنائية بعد تزوير مداخلة مجدي يعقوب

وأعلن نقيب الاعلاميين في بيان له، اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد هؤلاء الأشخاص وضد قناة الحدث اليوم لسماحها لغير المرخص لهم بممارسة النشاط الاعلامي، وفقا لنص المادتين 88 و89 من قانون نقابة الاعلاميين 93 لسنة 2016.

إجراءات قانونية ضد قناة الحدث اليوم

كما شملت قرارات نقيب الاعلاميين، مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد قناة الحدث اليوم وكافة الوسائل الإعلامية التي تسمح لغير المرخص لهم بممارسة النشاط الإعلامي وفقا لقانونه 180 لسنة 2018.

وجاء ذلك بعد واقعة تزييف قناة الحدث اليوم مداخلة هاتفية في برنامج الحياة أحلى، تحدث خلالها شخص مجهول انتحل صفة الدكتور مجدي يعقوب.