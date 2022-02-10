«مطروح» تدعم فريق ذوي الهمم لكرة القدم بملابس وتدريبات ووسائل انتقالات

أعلن منذ قليل، محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، عن دعم المحافظة لفريق الصم والبكم لكرة القدم بمركز شباب مصر، والممثل للمحافظة في دوري الصم والبكم المقام على مستوى محافظات الجمهورية، لموسم 2021/ 2022 في الدرجة الأولى، وصرف مبلغ مالي بواقع 26 ألف جنيه لشراء ملابس رياضية وبدلات للإقامة والإعاشة للفريق، بالإضافة لتوفير وسيلة انتقالات للفريق والجهاز الفني المصاحب، وذلك دعما من المحافظة لاستكمال مسيرة فريق متحدي الإعاقة في دوري كرة القدم، متمنيا له التوفيق وتحقيق أفضل النتائج.

مطروح تدعم متحدى الإعاقة

وقال محافظ مطروح، اليوم الخميس، إن المحافظة مستمرة في دعم جميع أبنائها من متحدى الإعاقة أبطال المحافظة في كرة القدم وجميع الألعاب الجماعية والفردية، وتقديم كافة أوجه الدعم لقطاع الرياضة والفرق الرياضية في المحافظة، وتذليل أي عقبات وخاصة لذوي الهمم لمساعدتهم على المشاركة واستكمال المسيرة وإعلاء اسم المحافظة خفاقا في مختلف المحافل الرياضية والثقافية.

مشاركة ذوي الهمم بمطروح بالمحافل الرياضية

وأضاف محافظ مطروح في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه ضمن اهتمامات المحافظة بذوي الهمم متحدي الإعاقة جرى تنظيم فعاليات البرنامج التدريبي الأول للغة الإشارة بمطروح الأسبوع الجاري، وذلك بمكتبة مصر العامة بحضور الدكتور صلاح فضل مستشار جودة الحياة والتعليم ومستشار التطوير المؤسسي لمؤسسات ذوي الإعاقة، والدكتور كرم سمير العجماوي الخبير ومترجم الإشارة المعتمد دوليا على مستوى الوطن العربي، ولفيف من الخبراء والمدربين، واستفاد منه أبناء المحافظة من الصم وضعاف السمع.

وأوضح المحافظ أنه يدعم جميع المبادرات الهادفة التي تهتم بذوي الهمم، لتهيئة البيئة المناسبة لهم للعمل، مما يدعم مشاركتهم الإيجابية بالمحافظة أسوة بأقرانهم، على نحو طبيعي ضمن الاهتمام الذي توليه الدولة والقيادة السياسية بهم، واستمرار تقديم أوجه الدعم لهم، ومنها مشاركتهم بالمحافل الرياضية.