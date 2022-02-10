البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقر الاستراتيجية المشتركة مع مصر

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، محافظ مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، موافقة مجلس إدارة البنك على مشروع استراتيجية التعاون الجديدة مع مصر للفترة من 2022-2027، فى إطار التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم الرؤية الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقالت «المشاط»، فى بيان، إن إقرار استراتيجية التعاون القطرية الجديدة يأتى تتويجاً للعلاقات المتميزة بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ونتاجاً لما تم من مشاورات مكثفة على مدار العام الماضى شارك فيها كافة الجهات الوطنية المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى مع البنك الأوروبى، للأخذ فى الاعتبار كافة الأولويات الوطنية ومستهدفات المرحلة المقبلة فيما يتعلق بتنفيذ برنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق».

وكشفت أن الاستراتيجية تقوم على ثلاثة محاور أساسية تتواءم مع أولويات الدولة وخطتها لتحقيق التنمية، موضحة أن المحور الأول هو دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام، والثانى تسريع التحول الأخضر، أما الثالث فهو لتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص فى التنمية. وأوضحت أن الفترة الحالية تشهد إعداد استراتيجيات التعاون المستقبلية مع الأمم المتحدة وبنكى التنمية الأفريقى، والاستثمار الأوروبى، وتعمل وزارة التعاون الدولى على تعزيز المشاورات والجهود المشتركة مع كافة الجهات الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى للوصول لصيغ شاملة من الاستراتيجيات تدفع جهود التنمية.