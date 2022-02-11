كم نسبة الفضة في الـ«جنيهات الفكة»؟.. مسؤول يكشف مفاجأة

قال مصدر مطلع بمصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية، إن الجنيهات المعدنية «الفكة» المتداولة من فئات 100 قرش و50 قرشًا وغيرها لا تُصنع من الفضة.

لا يوجد فضة في العملات المعدنية

وأوضح المصدر لـ«الوطن» أنه يُطلق عليها مجازًا «جنيهات فضة» من قديم الأزل، في حين أن المادة الأساسية لصناعة الجنيهات الفضة هي الحديد في الوقت الحالي بنسبة تصل إلى 75% في السنوات الأخيرة.

النحاس والنيكل والألومنيوم

وأضاف أنه في السنوات الماضية كانت تُصنع الجنيهات من النحاس والنيكل والألومنيوم، وكان يشكل النحاس نحو 95% من الخامات المستخدمة في صناعتها، ولكن جرى الاستغناء عن مادة النحاس مع بداية الألفية الجديدة.

وأشار إلى أن الحديد الصلب حل محل النحاس في صناعة الجنيهات المعدنية في الوقت الحالي، بنسبة 95 %، بالإضافة إلى نسبة قليلة من النحاس لا تتخطى 2%، ونسبة من النيكل المطلي لا تتعدى 3%، لافتًا إلى أن استخدام الحديد الصلب يأتي نظرًا لصلابته وقوة احتماله إلى جانب أن العمر الافتراضي للجنيه المصنوع من الحديد أطول عمرًا من نظيره الذي كان يُصنع من النيكل.

سد الاحتياجات المحلية للتداول

ويمتد تاريخ مصلحة سك العملة المصرية إلى القرن التاسع عشر، حيث كانت المصلحة تعتمد على غيرها من الدول فى سك عملاتها المعدنية، وكانت العملة تُسك في لندن وبومباي وبودابست وبريتوريا بجنوب أفريقيا، وصدر المرسوم الملكي بالقانون رقم 178 لسنة 1950 بإنشاء دار لسك النقود المصرية، واستمرت عملية التنفيذ حتى واكب الافتتاح بداية ثورة يوليو 1952، وبدأ الإنتاج يظهر في التداول مع منتصف 1954، واستمر هذا الإنتاج لسد الاحتياجات المحلية للتداول وفقاً للموقع الرسمي لمصلحة سك العملة المصرية.

واعتاد المصريون خلال السنوات الماضية إطلاق لقب «الجنيه الفضة» على العملات المعدنية التي يتداولونها يوميًا.