إقبال جماهيري ملفت.. مناقشة صناع الأفلام المشاركين بـ«الإسكندرية للفيلم القصير»

شهد اليوم الأول للعروض من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عرض 13 فيلما قصيرا في مختلف المسابقات، ولاقت العروض إقبالا جماهيريا كبيرا من صناع الأفلام والجمهور.

وبعد عرض الأفلام، أقيمت مناقشة لصناع أربعة من الأفلام التي عُرضت وهي، الفيلم المصري «قهوة فريال»، الفيلم التونسي «كورنتي»، الفيلم المصري «أحبك أكرهك»، والفيلم المصري «فتوى في البوس».

الفيلم المصري «قهوة فريال»

في البداية تحدث مهند الكاشف مخرج الفيلم المصري «قهوة فريال»، المشارك في مسابقة أفلام الطلبة، وقال إنه عمل على الإسكربت لمدة عام، وكان يحتاج إلى وقت أكبر لكي يطور السيناريو ليصبح أفضل، لكن وقت تسليم المشروع كان محددا، ولابد من التسليم قبل هذا الوقت، مضيفا أنه أرسل الاسكربت إلى الفنانة هبة عبد الغني، وكذلك ريم العدل، ووافقتا على مشاركته، موضحا أن تصوير الفيلم كان بين الدرب الأحمر والحطابة.

وتحدث عزيز شناوي مخرج الفيلم التونسي «كورنتي»، المشارك في المسابقة العربية، مؤكدا سعادته بحضور المهرجان وتمثيل فيلمه لتونس في المسابقة، وقال إنه لم يحضر للفيلم كثيرا، فقد قرر بشكل مفاجئ تقديم الفيلم، وعمل عليه لمدة ثلاثة أيام، وكان جاهزا بعدها للعرض.

فيلم أحبك أكرهك

وقالت آيه أشرف، مخرجة فيلم «أحبك أكرهك» المشارك في مسابقة الطلبة، إن هذا الفيلم، كان مشروع تخرجها، وكانت فكرة أفلام الدفعة كلها، أنهم يقدمون أعمال عنهم بشكل شخصي، وكانت هي تقول لأصدقائها أنها لا تحب الظهور أمام الكاميرا مثل والدها، لذلك قالوا لها إن تقديم مشروع تخرجها عن هذه الفكرة، لذلك ظهرت بنفسها في الفيلم، وقالت مازحة إنها لم تكن تعلم أن الفيلم سيعرض على شاشة كبيرة، كما حدث خلال المهرجان.

وأخيراً أكد محمد السويسي بطل الفيلم المصري «فتوى في البوس»، المشارك في مسابقة أفلام المسابقة الدولية، إنه سعيد بوجوده في المهرجان، وقال مازحا إن اسم الفيلم مثير للانتباه فقط، بسبب خيالنا، لكن محتواه مختلف، موضحا أن الفيلم أخذ مجهود كبير، لأن معظم مشاهده كانت خارجي في منطقة وسط البلد.