«التخطيط» والجامعة العربية تطلقان نسخة رابعة من أسبوع التنمية اليوم

تطلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، لإطلاق النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، اليوم السبت الموافق 12 فبراير 2022.

وأضاف بيان صادر عن وزارة التخطيط، أنَّ النسخة الرابعة من الأسبوع العربي هذا العام، ستكون بعنوان، «معاً لتعافي مستدام»، كما تهدف إلى التخفيف من التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية.

وأشار البيان إلى تعاون كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجامعة الدول العربية في التنظيم للحدث، والذي ستستمر فعالياته على مدار أسبوع.

«السعيد» تلقي كلمتها خلال جلسة كاملة لليوم الأول

وستشارك الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بفعاليات اليوم الأول للأسبوع العربي، بجلسة إطلاق تقرير «تمويل التنمية المستدامة في مصر»، الأول حول تمويل أهداف التنمية المستدامة عالمياً.

وتستعد الوزيرة للمشاركة في فعاليات اليوم الثاني للحدث، بجلسة تجارب شبابية عربية ملهمة في مجال التنمية المستدامة، فيما تدور جلسات اليوم الأول عن عروض موجزة حول تقريرتمويل التنمية المستدامة في مصر، وإطلاق الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة.

«الحوكمة».. موضوع دسم على مائدة «الأسبوع العربي»

وبحسب الجدول الزمني لـ الأسبوع العربي، تتناول جلسات اليوم الثاني نقاشاً حول العديد من الموضوعات الهامة، أبرزها «الحوكمة» والتي تلقي بشأنها الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، محاضرة عن التجربة المصرية في هذا المجال.

وبحسب بيان وزارة التخطيط، يشارك كل من المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون قواعد البيانات والخدمات الحكومية، والدكتور خالد زكريا أمين رئيس مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والسفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية في إطار عضوية مصر بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء ورئيس لجنةالحكماء بمنظمة الكوميسا، بمحاضرات خلال جلسات اليوم الثاني.

وتتضمن أجندة اليوم الثالث عدد من الجلسات التي تناقش موضوعات بارزة، مثل دور الشباب والمبادرات المجتمعية في التصدي لظاهرة التغير المناخي.