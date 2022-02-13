إمساكية شهر رمضان 2022 ومواعيد الإفطار والسحور

موعد شهر رمضان 1443 هــ، ازدادت عمليات البحث عنه خلال ساعات الأخيرة، خاصة أننا بدأنا شهر رجب المبارك منذ فترة، ويتساءل البعض عن عدد ساعات الصيام، ومواعيد الإفطار والسحور خلال الشهر الكريم.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» إمساكية شهر رمضان 1443 – 2022 ، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية في السطور التالية:

موعد أول أيام رمضان 2022

وبحسب الحسابات الفلكية، يظهر هلال رمضان 1443، يوم الجمعة 29 شعبان، الموافق 1 أبريل 2022، وهو يوم الرؤية، وبهذا يكون أول أيام شهر رمضان المبارك هو السبت الموافق 2 أبريل المقبل، وبهذا يتبقى نحو 52 يوما على الشهر المبارك.

وجاءت إمساكية شهر رمضان كالآتي:

السبت 2 أبريل الموافق 1 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و19 دقيقة.

صلاة المغرب 6:14

إمساك 3:55

- الأحد 3 أبريل الموافق 2 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و21 دقيقة

صلاة المغرب 6:15

إمساك 3:54

- الاثنين 4 أبريل الموافق 3 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و23 دقيقة

صلاة المغرب 6:15

إمساك 3:52

- الثلاثاء 5 أبريل الموافق 4 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و25 دقيقة

صلاة المغرب 6:16

إمساك 3:51

- الأربعاء 6 أبريل الموافق 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و27 دقيقة

صلاة المغرب 6:17

إمساك 3:50

- الخميس 7 أبريل الموافق 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و29 دقيقة

صلاة المغرب 6:17

إمساك 3:48

- الجمعة 8 أبريل الموافق 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و31 دقيقة

صلاة المغرب 6:18

إمساك 3:47

- السبت 9 أبريل الموافق 8 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و33 دقيقة

صلاة المغرب 6:18

إمساك 3:46

- الأحد 10 أبريل الموافق 9 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و35 دقيقة

صلاة المغرب 6:19

إمساك 3:44

- الإثنين 11 أبريل الموافق 10 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و37 دقيقة

صلاة المغرب 6:20

إمساك 3:43

- الثلاثاء 12 أبريل الموافق 11 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و39 دقيقة

صلاة المغرب 6:20

إمساك 3:42

- الأربعاء 13 أبريل الموافق 12 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و41 دقيقة

صلاة المغرب 6:21

إمساك 3:40

- الخميس 14 أبريل الموافق 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و43 دقيقة

صلاة المغرب 6:22

إمساك 3:39

- الجمعة 15 أبريل الموافق 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و45 دقيقة

صلاة المغرب 6:22

إمساك 3:38

- السبت 16 أبريل الموافق 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و47 دقيقة

صلاة المغرب 6:23

إمساك 3:36

- الأحد 17 أبريل الموافق 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و48 دقيقة

صلاة المغرب 6:23

إمساك 3:35

- الإثنين 18 أبريل الموافق 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و50 دقيقة

صلاة المغرب 6:24

إمساك 3:34

- الثلاثاء 19 أبريل الموافق 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و52 دقيقة

صلاة المغرب 6:25

إمساك 3:32

- الأربعاء 20 أبريل الموافق 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و54 دقيقة

صلاة المغرب 6:25

إمساك 3:31

- الخميس 21 أبريل الموافق 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و56 دقيقة

صلاة المغرب 6:26

إمساك 3:30

- الجمعة 22 أبريل الموافق 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و58 دقيقة

صلاة المغرب 6:27

إمساك 3:28

- السبت 23 أبريل الموافق 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة

صلاة المغرب 6:27

إمساك 3:27

- الأحد 24 أبريل الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة ودقيقتين

صلاة المغرب 6:28

إمساك 3:26

- الإثنين 25 أبريل الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و4 دقائق

صلاة المغرب 6:28

إمساك 3:25

- الثلاثاء 26 أبريل الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و6 دقائق

صلاة المغرب 6:29

إمساك 3:23

- الأربعاء 27 أبريل الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و8 دقائق

صلاة المغرب 6:30

إمساك 3:22

- الخميس 28 أبريل الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و10 دقائق

صلاة المغرب 6:30

إمساك 3:21

- الجمعة 29 أبريل الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و11 دقيقة

صلاة المغرب 6:31

إمساك 3:20

- السبت 30 أبريل الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و13 دقيقة

صلاة المغرب 6:32

إمساك 3:18

- الأحد 1 مايو الموافق 30 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و15 دقيقة

صلاة المغرب 6:32

إمساك 3:17

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2022

وبهذا يكون أول أيام عيد الفطر المبارك للعام 2022 – 1443 الموافق الأول من شوال، هو يوم الاثنين 2 مايو المقبل فلكيًا.