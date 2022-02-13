تحديث جديد وميزة جديدة لمسؤولي المجموعات من واتساب.. تعرف عليها

أعلن تطبيق واتساب WhatsApp، عن تحديث جديد، من خلال برنامج TestFlight التجريبي، وأوضحت الشركة أن الإصدار 22.4.0.75. سيأتي ضمن الإعلانات الجديدة.

وقال موقع wabetainfo، المتخصص في متابعة أخبار تطبيق واتساب WhatsApp، إن التحديث الجديد والمستقبلي للتطبيق يعمل على مقدمة المجتمعات، الذي يعد مكان خاص يتمتع فيه مسؤولو المجموعة بمزيد من التحكم في بعض المجموعات على واتساب WhatsApp ، وهو متاح في التحديث المستقبلي للتطبيق.

التحديث يستهدف مسؤولي المجموعات

واضاف الموقع أنه التحديث يشبه الدردشة الجماعية، ويمكن لمسؤولي المجموعة ربط المجموعات الأخرى في المجتمع؛ إذ اكتشفت مراجع خفية حول ربط المجموعات بمجتمع في WhatsApp beta، لتحديث Android 2.21.25.17، من خلال اكتشاف تفاصيل جديدة حول المجتمعات لتحديث مستقبلي.

وأشار الموقع إلى أن مجتمعات تطبيق واتساب WhatsApp يتيح جمع مجموعاتك معا وربطها بالمجتمع، وبالإضافة إلى ذلك، هناك أداة متاحة لمسؤولي المجموعات لمساعدتهم على إدارة مجموعات WhatsApp الخاصة بهم بشكل أفضل.

رسائل لجميع المشاركين

ولفت إلى أنه سيكون من الممكن الوصول إلى الجميع مرة واحدة، عن طريق إرسال رسائل إلى جميع المشاركين في تلك المجموعات المرتبطة بالمجتمع.

ورصدت نفس المقدمة بالفعل على WhatsApp beta لنظام Android أيضا، لكن لسوء الحظ هذه الميزة غير متوفرة على WhatsApp beta لنظام iOS و WhatsApp beta لنظام Android؛ لأنه قيد التطوير.

وأعلن تطبيق واتساب WhatsApp للعالم، إطلاقه 3 ميزات جديدة خلال العام الماضي، من خلال تحديثات جديدة أضافها؛ إذ يضيف التطبيق حيلًا جديدة يمكنك تجربتها بانتظام، فخلال الأشهر القليلة الماضية، أجرى عددا من التغييرات على التطبيق، والتي يجرى الحصول عليها من خلال حصولك على أحدث تحديث لـWhatsApp.