إبحار 55 مركب صيد بالبرلس بعد تحسن الطقس

قال حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، إن الطقس مشمس اليوم، وذلك عقب انتهاء موجة الطقس الباردة والتقلبات الجوية التي استمرت على مدار أيام علي سواحل المدينة، وكذلك قرى ومدن محافظة كفرالشيخ خلال الأسبوع الماضي.

تحسن الطقس على السواحل

وأضاف رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، أن تحسن الطقس يعني للصيادين الكثير بالنسبة لعملية الإبحار في مياه البحر المتوسط، والتي يعتمدون عليها في كسب أرزاقهم اليومية خاصة قاطني مدينة برج البرلس وقرى الساحل بالمحافظة.

إبحار 55 مركب صيد

وأوضح «شرابي»، أن أكثر من 55 مركب صيد أبحرت في مياه البحر الأبيض المتوسط عقب تحسن حالة الطقس خلال اليوم وأمس، لافتا إلى أن اليوم يشهد شمسا ساطعة على سواحل المحافظة وهدوء نسبيا فب حركة الرياح، وعدم سقوط أمطار، وهو مؤشر جيد لإبحار عدد كبير من مراكب الصيد، سواء في مياه البحر المتوسط أو داخل بحيرة البرلس.

الطقس والصيادين

وأشار، رئيس جمعية الصيد الآلي، إلى أن عملية الصيد بالمراكب بمياه البحر المتوسط تعتمد في المقام الأول على حالة الطقس، والتي يتابعها دائماً علي مدار الساعة حرصاً علي حياة الصيادين من التقلبات الجوية.

مهنة الصيد

تجدر الإشارة، إلى أن عددا كبيرا من أبناء مدينة برج البرلس، وقرى الساحل بمدينة بلطيم، يمارسون مهنة الصيد في المقاوم الأول كمهنة رئيسية بالنسبة لهم، إذ يعتمدون عليها كمصدر لقوت يومهم.