الإحصاء: انخفاض قيمة عجز الميزان التجاري 63.1% خلال نوفمبر 2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر نوفمبر 2021، حيث بلغت قيمة العجـز في الميزان التجاري 1.19 مليار دولار خلال نوفمبر 2021 مقابل 3.22 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة انخفاض قدره 63.1%.

الصادرات

ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 80.6% حيث بلغـت 4.48 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2021، مقابل 2.48 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، على خلفية ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع، وأهمها الأسمدة بنسبة 83.3%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 51.9%، فواكه طازجه بنسبة 50.2%، وملابس جاهـزة بنسبة 31.5%.

بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها «منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة 14.2%، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 11.4%، بلاط وأدوات صحية خزفية بنسبة 13.6%، ومنتجات ألبان بنسبة 8.9%».

الواردات

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 0.5%، حيث بلغت 5.66 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2021 مقابل 5.69 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، على خلفية انخفاض قيمة واردات بعض السلع، وأهمها: «قمح بنسبة 6.1%، سيارات ركوب بنسبة 15.6%، لحوم بنسبة 21.4%، ذرة بنسبة 32.5%.

وارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2021، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها: «منتجات بترول بنسبة 78.6%، نحاس ومصنوعاته بنسبة 60.3%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 37.9%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 35.0%».