هويدا مصطفى: من يبدأ حياته بالعمل الإذاعي يتفوق في أي مجال إعلامي آخر

قالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الإذاعة هي أساس العمل الإعلامي، وأن من يبدأ حياته المهنية في العمل الإذاعي يتفوق في أي عمل إعلامي آخر.

وأوضحت: «إذ إن هناك رموزًا إعلامية نجحت إذاعيًا وتليفزيونيًا، فالإذاعة لها دور مؤثر في المجتمع سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، فضلًا على أننا رأينا من خلالها أدوار كثيرة كانت ملتحمة بالواقع المجتمعي».

الإذاعة سباقة ومواكبة لجميع الأحداث بشكل كبير

وأضافت «مصطفى»، خلال حوارها مع الإعلامية سناء منصور والإعلامية شيرين عفت، في «السفيرة عزيزة»، المعروض على فضائية «dmc»، أن الإذاعة سباقة ومواكبة لكافة الأحداث بشكل كبير، فمن خلالها ظهرت الإذاعات المتخصصة، وأنه في بعض الأحيان نلاحظ أن الذي يذيع البرنامج الإذاعي هو معد البرنامج في ذات الوقت، وهذا يعطي انطلاقة كبيرة وكفاءة في هذا العمل، حيث إن الإذاعة كان تهتم بتدريب الكوادر بشكل كبير.

التليفزيون بدأ بالكوادر الإذاعية

وأكدت عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة: «أنني أتذكر حينما كنت في الكلية كان لدينا مؤسسات إعلامية أجنبية وكانت مختصة بمجال التدريب، أيضا أنجزت تدريب مهم في الإذاعة والتلفزيون الذي من خلاله بدأت فكرة الإذاعات المحلية والإذاعات الإقليمية»، مضيفة أن الإذاعة تعطينا كوادر، إذ إن التليفزيون بدأ بالكوادر الإذاعية، بجانب وجود اهتمام كبير لقسم الإذاعة والتليفزيون داخل كلية الإعلام جامعة القاهرة.

الإذاعة تعتمد على حاسة واحدة

وتابعت: «نحن حريصون خلال الدراسة الجامعية لطلبة إعلام بدراسة أساسيات العمل الإذاعي والتدريب عليها، حيث إننا نلاحظ الاهتمام بالكلمة واستيعاب الجمهور لها، فتعتمد الإذاعة على حاسة واحدة ولذلك يجب أن تتوفر لديكي العديد من الإمكانيات الخاصة بهذه الحاسة، وبالتالي ستكون سهلة عند استخدامها في مجال التليفزيون».