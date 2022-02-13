أماكن بيع العملات القديمة 2022.. «اعرف طريقك للربح»

كانت عندما يجدها أحد في السابق يحاول التخلص منها ولا يلتفت لها، فيراها بدون قيمة أو فائدة نظرا لمرور أعوام وأزمنة عليها، مقابل كثيرين كانوا يحرصون على الحفاظ عليها كذكرى من أجدادهم وزمن فات.

ومع وجود تلك الفئات التي تنقسم بين عدم تقدير قيمتها والحفاظ على اقتنائها كذكرى ثمينة، هناك العديد من الأشخاص الذين وجدوا في طريق العملات القديمة سكة للتجارة وتحقيق مصدر ربح كبير، لتنجح العملات في الاستحواذ على اهتمام شريحة كبيرة الذين بدأوا يبحثون خلال الفترة الأخيرة عن أماكن بيع العملات القديمة النادرة لاقتنائها والمتاجرة فيها والكسب منها.

وفي هذا الصدد، وفي إطار حرص الكثيرين على شراء أو بيع العملات القديمة وبحثهم عن أماكن وجودها، تستعرض «الوطن» في السطور التالية أماكن بيع العملات القديمة 2022 وفقا لما قاله زكريا نبيل، هاوٍ وتاجر عملات.

أماكن بيع العملات القديمة 2022

تباع العملات القديمة في سوق الجمعة بكثرة فيوجد العديد من التجار بها.

وتتواجد العملات القديمة ويمكن بيعها في محال شارع عماد الدين وشارع الألفي بوسط البلد.

وتباع العملات أيضا في منطقة خان الخليلي بالقاهرة.

ويمكن أن تشتري وتبيع العملات القديمة في منطقة الإسكندرية وبالتحديد في محطة الرمل، وشارع خالد بن الوليد، وتتواجد أيضا في منطقة ميامي والإبراهيمية، والعطارين والمنشية.

ومن أكثر الأماكن التي يمكن بيع العملات القديمة من خلالها مواقع الإنترنت المختلفة، فتوجد العديد من المزادات عبر المواقع ويتم الإعلان عنها عبر صفحات السوشيال ميديا، كما أن هناك جمعيات هواة جمع العملات، يتجمعون في منطقة معينة ويتبادلون العملات فيما بينهم.

أسعار العملات القديمة

وبالنسبة لأسعار العملات القديمة، قال زكريا في تصريحاته الخاصة لـ«الوطن»، إن أسعارها ليست ثابتة، وكلما كانت العملة قديمة وتعود لعشرات السنين زادت قيمتها وسعرها ويمكن أن تصل إلى آلاف الجنيهات والملايين أيضا.