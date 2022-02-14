نص البيان الختامي لاجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الشؤون الإسلامية

أعلن الدكتور سليمان بن باتل الباتلي، البيان الختامي، لاجتماع الدورة الـ13 للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي.

وقال إنّه بعد أن اطّلع المجلس على جدول الأعمال ومذكرات العرض المقدمة من الأمانة العامة، واستعرض الموضوعات وأوراق العمل المدرجة على جدول الأعمال، وتبادل الآراء اتخذ حيالها القرارات، منها اطلع المجلس على الموضوع الخاص بانعقاد المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي من حيث عنوانه وموعده.

الشؤون الإسلامية

وتابع بعد أن استمع المجلس إلى الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية وما اقترحه بشأن اختيار عنوان المؤتمر وموعده، وأن يكون العنوان "دور وزارات الشئون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال" وما ذكره من حاجة الناس إلى هذا الموضوع بهدف تعزيز الوعي الوسطي في المجتمعات الإسلامية وما تعانيه الأمة من فريقين فريق الغلو والتشدد وفريق الانحلال والتحلل وما أبداه من أهمية عقده في أقرب وقت ممكن لتدارس ما يحيط بالعالم الإسلامي من تحديات ومخاطر وبعد تداول الرأي حيال ما تفضل به.

اجتماع وزراء الأوقاف

قرر المجلس توجيه الشكر لرئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على دعوته الكريمة واستضافة المؤتمر العام التاسع على أرض المملكة العربية السعودية واختيار عنوان المؤتمر "دور وزارات الشئون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال" عنوانًا وشعارًا للمؤتمر العام التاسع مع إبلاغ الدول الأعضاء بالمجلس بالموعد المحدد لعقده بوقت كافي.

وجاء القرار الثاني، يؤكد أنه اطلع المجلس على الرؤى المقدمة من أعضاء المجلس حول مواجهة مستجدات التطرف والغلو والإرهاب والمقدمة من جمهورية باكستان الإسلامية والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت والتي قرر المجلس في دورته السابقة أن تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعادة صياغة الأوراق المقدمة ودمجها في ورقة واحدة وعرضها على المجلس في اجتماعه القادم لإبداء الرأي بشأنها الموافقة على الورقة المقدمة بصيغتها الجديدة وعرضها على المؤتمر العام التاسع لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية بدول العالم الإسلامي لإقرارها وتعميمها.

وشمل القرار الثالث، استعراض المجلس الأوراق المقدمة من وزارات الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وما تضمنته من تجار ب في مجال المواصفات الفنية والمعمارية في بناء المساجد وأعمال الصيانة وتبادل الخبرات والأنظمة في مجال تعيين الأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة وبيان بالبرامج لمناطة بهم والمسئوليات الموكلة إليهم ، وبعد تداول الرأي قرر المجلس الموافقة على اوراق العمل المقدمة لعرضها على المؤتمر التاسع لإقرارها وتعميمها من خلال إقامة ورش عمل على هامش المؤتمر يشارك فيها الوكلاء المختصون والادارات المعنية بالمشروعات والصيانة وتعيين الأئمة والخطباء وتدريبهم وتبادل الخبرات والتجارب في هذا الشأن تعميما للفائدة مع اتاحة المجال للدول الأعضاء في المجلس بتقديم مالديهم وبعثها إلى الأمانة العامة في المجلس.

وجاء القرار الرابع، يشير إلى أنه بعد أن اطلع المجلس على الورقتين المقدمتين من وزارة الأوقاف من وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية ، ومن وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الاسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية ، وهما بعنوان " صناعة الفتوى وخطورة الفتوى بدون علم أو تخصص " وبعد سماع وجهات النظر من اصحاب المعالي والسعادة قر ر المجلس الموافقة على الورقتين المقدمتين لعرضها على المؤتمر العام التاسع لإقرارها وتعميمها .

ونص القرار الخامس : اطلع المجلس على اوراق العمل المقدمة من وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية وهي " أهمية استحداث لوائح وبرامج لتحصين المنابر من خطابات التطرف والكراهية والإرهاب .الموضوع الثاني " القيم الإنسانية المشتركة " قيم التعايش والتسامح " والموضوع الثالث " وسائل التواصل الحديثة ودجور وزارات الشئون الإسلامية والأوقاف في الإستفادة منها " وبعد تداول الرأي قرر المجلس الموافقة على الأوراق المقدمة من وزارة الشئون الإسلامية لعرضها على المؤتمر العام التاسع لإقرارها وتعميمها ، مع التأكيد على ما طرحه وكيل وزارة الأوقاف بدولة الكويت بخصوص إطلاق بعض المصطلحات في الورقة وإعادتها وتحكيمها قبل عقد المؤتمر العام التاسع .

وأكد القرار السادس: اطلع المجلس على الورقة المقدمة من وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية وهي بعنوان " ضوابط الحديث بالشأن العام " وبعد تداول الرأي بشأنها قرر المجلس الموافقة على الورقة المقدمة من وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية وعرضها على المؤتمر العام التاسع لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية لإقرارها وتعميمها.

أماالقرار السابع، فأشار إلىاطلع المجلس على الورقتين المقدمتين من الهيئة العامة للأوقاف بالمملكة العربية السعودية ومن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت بعنوان " دور الأوقاف في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول الإسلامية " وقرر المجلس الموافقة على الورقتين المقدمتين وعرضهما على المؤتمر العام التاسع لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية لإقرارهما وتعميمهما .

وجاء القرار الثامن: اطلع المجلس على الورقة المقدمة من الهيئةة العامة للأوقاف بالمملكة العربية السعودية حول " تجربة المملكة في الصناديق الوقفية " قرر المجلس الموافقة على الورقة المقدمة وعرضها على المؤتمر العام التاسع لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية لإقرارها وتعميمها على أن تقدم ضمن ورش العمل المقامة على هامش المؤتمر .

أما القرار التاسع: ما استجد من أعمال استمع المجلس إلى طرح الدكتور عبد الله سليمان عقيل الدعجة أمين عام وزارة الأوقاف بالمملكة الأردنية الهاشمية حيال ورقة استحداث برامج لتحصين المنابر من خطابات الكراهية ، وما ذكره من حيال أهمية تضمين الورقة لأسباب نفسية واثرها في ترويج خطاب الكراهية وتنقية الخطاب من الغلو والتطرف ، وقرر المجلس قبول ما طرحه سعادته على أن تقدم وزارة الأوقاف بالمملكة الأردنية الهاشمية ورقة عمل عن هذا الموضوع وإرسالها للأمانة العامة للمجلس لدراستها في الدورة القادمة ، وكذلك استمع المجلس إلى ما طرحه السفير أحمد التازي سفير المملكة المغربية في جمهورية مصر العربية حيال أهمية إبراز الجانب الإنساني في الورقة ، وقرر المجلس أن تُراعي إبراز هذا الجانب في الأوراق المقدمة في مجال الوقف ، وكذلك استمع المجلس إلى ما طرحه الوزير الاتحادي للشئون الدينية في باكستان الدكتور نور الحق قادري عن أهمية إبراز السيرة النبوية والخلفاء الراشدين من خلال مقاطع الفيديو المختصرة وقرر المجلس أن تقوم وزارة الشئون الدينية في باكستان بإرسال ما لديها من رؤى وأفكار إلى الأمانة العامة لدراستها في الدورة القادمة .

واختتم بالقرار العاشر: في ضوء ما ورد في كلمات الافتتاح من أهمية المحافظة على الأوطان ، وأن المجلس يتابع ما تعانيه المنطقة والعالم أجمع من تهديم للأوطان واستقرارها وممتلكاتها من الجماعات الإرهابية ، فإنه يؤكد على رفض الإرهاب بكل صوره وأشكاله ، وإن المجلس وقد بين موقف الإسلام من الغلو والإرهاب يستنكر ويدين ما تتعرض له المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من ممارسات إرهابية ترتكبها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ضد المدنيين الآمنين والمنشئات في كلا البلدين ويقرر المجلس أن هذه الممارسات اعتداء على الحرمين الشريفين مهوى أفئدة المسلمين ووجهتهم اليومية في صلواتهم ويؤكد على وجوب التصدي لهذه الأعمال الإرهابية والتدخلات الإيرانية في الدول العربية والإسلامية بجميع الوسائل الممكنة ويدعو العلماء والأئمة والخطباء والدعاة في جميع دول العالم الإسلامي لكشف فساد هذه الميليشيات وفساد كافة الجماعات والأحزاب المتطرفة والمنحرفة فكريًا وثقافيًا التي تهدد أمن الدول والأوطان وتعرقل جهود التنمية .

وحرص القرار الحادي عشر، على توجيه المجلس إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى دولة رئيس مجلس الوزراء بالشكر والتقدير على كرم الضيافة وحسن الوفادة وإلى الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والعاملين معه على جهودهم في الترتيب والتنظيم ويفوض المجلس معاليه في رفع برقيات شكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى دولة رئيس مجلس الوزراء نيابة عن أعضاء المجلس على اهتمامه وترحيبهم بكل ما يهم الإسلام والمسلمين في أمور دينهم ودنياهم وما يعين وزارات الأوقاف والشئون الإسلامية في أداء رسالتها ويسهم في مساندة أعمال المجلس على إنجاز أعماله وتحقيق أهدافه ، كما يتوجه اعضاء المجلس إلى أمانة المؤتمر بالشكر على الجهد المبذول في الإعلان والتنظيم والتواصل مع الدول الأعضاء.