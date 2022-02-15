افتتاح مشروعات باستثمارات 2 مليار جنيه في العيد القومي لجنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، افتتاح مشروعات تنموية وخدمية في كل مدن المحافظة، ضمن احتفالات العيد القومي لجنوب سيناء، الموافق 19 مارس المقبل.

وقال المحافظ في تصريحات لـ«الوطن»، إن العيد القومي للمحافظة يوافق ذكرى تحرير واسترداد طابا، عن طريق أشهر معركة سلمية في تاريخ مصر الحديث، وهي معركة التحكيم الدولية التي قضت بأحقية «العلامة 91» وعودة طابا إلى مصر، مشيرا إلى أنه يجري الآن إعداد برنامج للاحتفال بهذه المناسبة بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي.

رفع العلم المصري على طابا

أضاف اللواء خالد فودة، أنه من المقرر توجيه الدعوة إلى عدد من الوزراء، لمشاركة أهالي جنوب سيناء، الاحتفال بالذكرى 33 لعودة طابا، موضحا أن الاحتفال يبدأ من مدينة طابا المصرية برفع العلم المصري على المدينة وتفقد معبر طابا البري، وإيقاد الشعلة، وعزف الموسيقى العسكرية.

وأشار إلى توجيه الدعوة أيضا لأعضاء فريق معركة التحكيم لحضور هذه المناسبة الغالية على الجميع، كاشفا عن افتتاح بعض المشروعات بالمدينة، وتفقد قرية رأس النقب التي جري نقل تبعيتها حديثا إلى محافظة جنوب سيناء.

افتتاح ووضع حجر أساس لمشروعات بالمحافظة

أكد محافظ جنوب سيناء، أن الاحتفال بالعيد القومي سيتضمن افتتاح مشروعات في هذا اليوم، ووضع حجر الأساس لمشروعات أخرى، بحضور الوزراء المعنيين.

أضاف أنه تقرر إقامة حفلين، الأول في مدينة طابا ليلا، لفرقتي الموسيقى العربية والفنون الشعبية بوزارة الثقافة، مع الحفاظ على التباعد الإجتماعي، والحفل الثاني في مدينة شرم الشيخ.

وكشف «فودة» عن أن إجمالي تكلفة المشروعات المقرر افتتاحها ووضع حجر الأساس لها في العيد القومي للمحافظة، نحو ملياري جنيه، أبرزها افتتاح أول مدرسة للتعليم الأساسي بطابا تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية.

ومن المشروعات المقرر افتتاحها أيضا مشروعات الحماية من أخطار السيول -المرحلة الثانية- بتكلفة 700 مليون جنيه، وتطوير مدينة دهب، بإجمالي 80 مليون جنيه، ومشروعات تطوير وتجميل مدينتي أبو رديس وأبو زنيمة.