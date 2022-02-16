التخطيط: قطاع التشييد والبناء يستحوذ على ثلث زيادة الناتج المحلي

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الناتج المحلي للإقتصاد يعبر عن النمو الذي يحدث بمصر وما يتم إنتاجه من كافة الانشطة الاقتصادية التي تتم داخل الدولة.

تقدير الناتج الحقيقي

وأضافت «السعيد» في مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس الوزراء إن هناك نوعين من الناتج هما الناتج الحقيقي الذي نستخرج منه معدل النمو، والناتج الآخر يكون الناتج القسمي الذي يتم عليه إعادة التقدير، موضحة أن الدولة تعتمد على مسح يتم بالعينة يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لكن في حال عمل تعداد يتم عمل مسح شامل للأنشطة، وكل تجارب الدول أظهرت أنه من الهام مراجعة البيانات والتقديرات التي تعلنها للحرص على الشفافية والنزاهة.

وتابعت «السعيد» قائلة إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان نموه 2.4% وأصبح 3.5% نتيجة زيادة الإستثمارات ومستهدف الوصول لـ5% من الناتج الإجمالي، مشيرة إلى وجود 1536 منشأة في القطاع العام والقطاع الخاص الرسمي كان به 1.7 مليون منشأة والقطاع الخاص غير الرسمي كان به 2 مليون منشأة، وهو أكبر بكثير من حجم التعداد الذي تم في عام 2012/2013، وغم شمولية التعداد ولكن ينقصه بعض الأشياء وهي نتائج المشروعات القومية ونشاط الحكومة العامة والاقتصاد غير الملحوظ وغير الرسمي خارج المنشأة من العمال اليومية والباعة الجائلين وسائقي الميكروباصات وغيرها من الأشياء الغير متواجدة بالتعداد.

زيادة في حجم الناتج المحلي 819 مليار جنيه

وشرحت «السعيد» أنه بالنسبة للعام المالي 2016/2017 توجد زيادة في حجم الناتج المحلي 244 مليار بزيادة حوالي 7%، وفي عام 2017/2018 زاد بنسبة 7.5% والعام المالي الماضي زاد الناتج المحلي 582 مليار بزيادة 9.2%، وهذا العام سيكون لدينا 819 مليار جنيه بزيادة حوالي 11.5% من حجم الناتج القسمي، مشيرة إلى استحواذ نشاط التشييد والبناء على أكثر من ثلث الزيادة للقيمة المعدلة للناتج القومي يليه قطاع الصناعة ويليه قطاع الصحة والتعليم وأنشطة الأعمال الخدمية.