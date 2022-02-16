تامر عبدالمنعم: من ينكر التطوير في مصر «كافر» وفيسبوك أخطر من نتفلكس

أشاد الفنان تامر عبدالمنعم، بالجهود المبذولة من الدولة المصرية والقيادة السياسية في كافة المجالات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا: «هقولها بشكل صريح اللي مش شايف البناء والتعمير والتطوير في مصر كافر، وأنا لا أستطيع النفاق والرياء والمجاملة».

الأجيال الحالية لا تعرف العندليب وتسمع حمو بيكا

وأضاف «عبدالمنعم»، خلال حواره في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، الذي يُعرض على قناة «ETC»، أنه لن يعود لعالم الفن إلا بعمل مناسب يليق باسمه وتاريخه، لافتًا إلى أن بعض الأجيال الحالية لا تعرف العندليب عبدالحليم حافظ، ويسمعون مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، موضحًا أن السبب في نشوب مشادات بين نقابة المهن الموسيقية ومطربي المهرجانات الشعبية هو هجوم عدد من المطربين على النقابة بشكل فج وبطريقة سوقية.

وتابع أن موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أصبح أخطر على الأطفال والأجيال الجديدة من منصة عرض الأفلام نتفليكس.

جميع أعضاء نقابة الموسيقيين لن يسمحوا بالسوقية

وأوضح الفنان أن ما صدر من مطربي المهرجانات الشعبية الموقوفين عن الحفلات هو غباء وجهل شديد منهم وخناقة شوارع وتصريحات ركيكة، فأعضاء نقابة المهن الموسيقية لن يسمحوا بالهجوم عليها من أي مطرب.

وأكد أن المطرب هاني شاكر نقيب الموسيقيين قيمة وقامة كبيرة، وجميع أعضاء النقابة لن يسمحوا بالسوقية من مطربي المهرجانات الشعبية، موضحًا أن مطربي المهرجانات الشعبية يستخدمون منصات مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة خاطئة، معقبًا: «لو كنت رقيبا على أغاني المهرجانات الشعبية لحاكمت هؤلاء المطربين، بسبب الابتزاز وكلمات الأغاني التي يقولونها على الملأ».