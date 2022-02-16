«الرئاسة»: العلاقات المصرية الأوروبية تعتمد على التعاون والاحترام

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الدولة المصرية لديها علاقات متشعبة في كافة المجالات مع دول الاتحاد الأوروبي، مستشهدًا بكم الزيارات المتبادلة ما بين المسؤولين بين الطرفيين، موضحًا أن هناك اتفاقية شراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تؤسس بشكل مؤسسي لهذه العلاقة، إذ أن العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي تكمن في الشراكة والتعاون والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وليس أكثر من ذلك.

نشاط كثيف للرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في بروكسل

وأضاف «راضي»، خلال تصريحات خاصة لمراسل قناة «صدى البلد»، أن اليوم شهد نشاطًا مكثفًا للرئيس عبدالفتاح السيسي بدأ بلقاء في غاية الأهمية خاص بالشركات البلجيكية التي تعمل في عدة مجالات، منها مجال التغير المناخ ومجال توليد الطاقة الهيدروجينية، إذ أن مصر لديها استراتيجية وطنية مفصلة لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذي ينتج من الطاقة النظيفة، موضحًا أن هناك هيدروجين عادي وهيدروجين رمادي وهيدروجين أخضر.

موقع مصر الجغرافي والمناخي يجعلها مركز لإنتاج الطاقة الهيدروجينية

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن مصر لديها صحراء واسعة بشكل كبير جدًا تتميز بسطوع الشمس عليها طوال أيام العام، مضيفًا «365 يوم في السنة، و ده موضوع فريد جدًا والشركات البلجيكية اليوم في بروكسل اتكلمت عن هذا الموضوع، إذ ذكرت أن موقع مصر الجغرافي والمناخي ممكن يجعلها مركز لإنتاج الطاقة الهيدروجينية في شمال افريقيا والشرق الأوسط ومن ثم تصديره لأوروبا عبر الدول الصديقة».