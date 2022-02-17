السيسي يعقد جلسة مباحثات مع رئيس وزراء بلجيكا

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اليوم بمدينة بروكسل مباحثات قمة موسعة مع رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، وذلك بحضور وفدي البلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس وزراء بلجيكا رحب بالرئيس في أول زيارة له إلى بروكسل، كذلك بمشاركته في القمة الأفريقية / الأوروبية السادسة، بهدف تكثيف الجهود المتبادلة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

«دي كرو»: نجاح مصر في التنمية حفز الشركات البلجيكية على الاستثمار فيها

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، حرص «دي كرو» على الإشادة بما حققته مصر فى مجال التنمية، والمشروعات القومية الكبرى، وهو ما ساهم فى تحفيز الشركات البلجيكية على العمل في مصر للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس أعرب لرئيس الوزراء البلجيكي عن تقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً الحرص على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بالنظر إلى العلاقات التاريخية لمصر مع بلجيكا، بالإضافة إلى المشاركة في القمة الأفريقية / الأوروبية التي تهدف إلى تعزيز التنمية وتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية في الاستقرار والرخاء، متطلعاً إلى قيام القمة بتطوير علاقات الشراكة بين أوروبا وإفريقيا، وذلك امتداداً للدور المصري التاريخي في وضع أسس هذه الشراكة من خلال استضافة القاهرة للقمة الأولى بين الجانبين عام 2000.

تطوير وإدارة الموانئ والطاقة النظيفة بين البلدين

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضاً لعدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، خاصةً تطوير وإدارة الموانئ واللوجستيات والطاقة النظيفة والمتجددة، والتحول الأخضر علي خلفية التطور الكبير الذي تشهده مصر في هذا القطاع المتزايد الأهمية علي المستوي الدولي، وكذلك لإستضافة مصر القمة العالمية للمناخ بنهاية العام الحالي.

وأوضح الرئيس أن مصر أصبح لديها بنية أساسية متطورة ومكتملة العناصر على أعلى مستوى تم تشييدها خلال السنوات السبع الماضية تتيح التعاون والشراكة الفعالة في مجال الطاقة بأنواعها سواء من حيث الإنتاج أو الربط والتوزيع لدول الجوار الإقليمي ومنها أوروبا.

تعزيز التعاون والشراكة بين مصر وبلجيكا

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء البلجيكي، حرصه على تعزيز التعاون والشراكة بين مصر وبلجيكا وتشجيع الشركات البلجيكية على زيادة العمل فى مصر، فضلاً عن مواصلة تطوير العلاقات المتميزة والوثيقة بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المباحثات تطرقت إلى عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وحرص «دي كرو» على الاطلاع على رؤية وتقدير الرئيس تجاه القضايا السياسية في منطقة شرق المتوسط والقارة الافريقية والشرق الأوسط، كما أشاد رئيس وزراء بلجيكا بجهود مصر اللافتة بقيادة الرئيس في مجال مكافحة الفكر المتطرف وترسيخ مباديء حرية العقيدة والتسامح وتقبل الآخر، فضلاً عن جهود تمكين المرأة، وكذلك اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.