أسامة الأزهري: فكر الجماعة الإرهابية أحدث ضبابية في قضية الوطن

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إن مفهوم الدولة الوطنية يعتبر مفهومًا مركزيًا ينبثق منه مفهوم الجيش الوطني، والذي تحاربه الجماعات الإرهابية، ويتهاجمون الحديث الشريف بأنه «خَيْرُ أَجْنَادِ الأرْضِ»، كما يهاجمون فكرة حدود الوطن، وجواز السفر مدعين أن ذلك من صنع الاستعمار.

الأزهري: الوطن أقدم من الاستعمار بالأدلة التاريخية

وأشار «الأزهري»، خلال استضافته ببرنامج «الحق المبين» ويقدمه الإعلامي أحمد الدريني، ويذاع على قناة «DMC» إلى موقف الشيخ محمد بخيت المطيعي، مفتي الديار المصرية الأسبق، والذي كان من أعضاء لجنة دستور 1923، والذي قاطع لجنة «ميلنر» الإنجليزية التي حاولت التلاعب والتحايل على المصريين من خلال رجال الدين، ولكنه كان فطنًا يقظًا مدركًا لما يحاك ضد ثورة 1919، وأفتى الشيخ بمقاطعة اللجنة، فقاطعها الوطنيون جميعًا.

الوطنية من كمال الدين في الفكر الأزهري

وأوضح أن الفكر الأزهري والديني قبل ظهور الإخوان كان يؤكد أنه من كمال الدين وصلبه أن يرى الإنسان وطنه عزيزًا، وأن يصون الوطن من أي عدوان على مفهومه أو فكرته.

ولفت مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إلى أن ثقافة التطرف ظهرت وانتشرت من خلال منصات الإخوان منذ زمن شرائط الكاسيت في فترة التسعينيات، والخطب والدروس بالزوايا غير التابعة للأزهر، ما شكل زخمًا قطع الطريق على الشباب في الوصول إلى طرق التفكير السليم، موضحًا أن فكر الإخوان أحدث ضبابية في قضية الوطن وحدوده لدى غير الإخوان، مطالبًا بتسليط أضواء العلم والمعرفة على تلك القضية بشكل يبدد الظلمات والضباب.