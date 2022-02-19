هذه الأطعمة تساعد على تنشيط الخلايا السرطانية.. احذر تناولها

خلال السنوات القليلة الماضية، أصبح الاهتمام بتقوية مناعة الجسم من أهم الأشياء التي يحرص الكثيرون عليها، نظرا لكونها خد الدفاع المنيع ضد الإصابة بالفيروسات خصوصا كورونا، فيحرصون على تناول الخضروات والفاكهة الغنية بالفيتامينات لتقوية المناعة، وبينما هم يبحثون عن الأطعمة التي تساعد على تقوية المناعة، هناك أطعمة أخرى يجب أن يتجنبوا تناولها، لكونها تساعد على تنشيط الخلايا السرطانية.

وتهتم بوابة «الوطن» بشكل دائم ومستمر بنشر التوعية الصحية للمواطنين، ومن خلال هذا التقرير نوضح الأطعمة التي تساعد على تحفيز وتنشيط الخلايا السرطانية في جسم الإنسان، وفق حديث الدكتور عبد الرحمن محمد، أخصائي أمراض باطنة لـ«الوطن» والتي جاءت كالتالي:

أطعمة تساعد على تنشيط الخلايا السرطانية

أوضح «عبد الرحمن» خلال حديثه لـ«الوطن» أن هناك عدد من الأطعمة يجب التقليل من تناولها، لأنها تساعد على تنشيط الخلايا السرطانية في الجسم بشكل كبير، وتتمثل تلك الأطعمة في الآتي:

اللحوم المصنعة

تعد اللحوم المصنعة من أكثر الأطعمة التي تساعد على تنشيط الخلايا السرطانية الموجوده في الجسم، خصوصا تلك التي يتم تخزينها لفترات طويلة عن طريق التمليح، وتناول تلك اللحوم المصنعة بكثرة يساعد على تنشيط الخلايا السرطانية.

تناول الأطعمة المقلية بكثرة

وأضاف «عبد الرحمن»، أن تناول الأطعمة المقلية بكثرة دون أن يكون هناك اعتدال في تناولها بكميات مناسبة وملائمة، يمكن أن يؤدي إلى نمو الخلايا السرطانية داخل جسم الإنسان، لذلك يجب أن يتم تناول تلك الأطعمة المقلية بمقدار معين، دون الإفراط فيها.

الأطعمة المعلبة

من الممكن أن يؤدي الإفراط في تناول الأطعمة المعلبة والمعبأة إلى نمو الخلايا السرطانية داخل الجسم أيضا، نظرا للتفاعل الكيميائي الذي يحدث للعلبة التي يتواجد بها مع الطعام، الأمر الذي يحفز من نمو الخلايا السرطانية داخل جسم الإنسان.