زوجة في دعوى خلع: «بيصرف على أخته وولادها وسايبنا»

«ما بقاش يجيب لنا حاجة أنا والعيال، ومرتبه بيخلص قبل نص الشهر»، بهذه الكلمات بدأت «رقية. س» حديثها لقاضي محكمة الأسرة بإمبابة، بعد إقامتها دعوى خلع بسبب إهانة زوجها لها أمام شقيقته المطقلة وأولادها، فضلا عن طرده لها من منزلها عندما طالبته بعدم رغبتها في أن تعيش شقيقته وأبناؤها معهم.

زواج بعد قصة حب

وأضافت «رقية»، أنها تزوجت منه بعد قصة حب وتنازلت عن زلاته، وحاولت لمدة 6 أشهر مع أهلها حتى يوافقوا عليه، حتى وافقوا على إتمام الزيجة، وخلال فترة الخطبة ساعدته ماديًا كثيرًا، وجهزت معه شقة الزوجية، وأنجبت منه 3 أطفال وكانت تعيش معه حياة سعيدة لا يشوبها سوى بعض المشكلات العادية التي كانت قادرة على تخطيها دون معاناة لتحافظ على حياتها هادئة.

وأضافت الزوجة، أن زوجها يعمل موظفا وبالكاد مرتبه يكفي احتياجاتهم الشخصية، وبالرغم من أنها تدخر تحسبا لأي شيء يطرأ عليهم، إلا وأنها كانت لا تشعر بأي نقص، حتى طُلقت شقيقته الكبرى وأتت للعيش معهم بعد أن وضعت منقولاتها المنزلية في شقة أعطاها لها والدها للعيش فيها رفقة أولادها، إلا أنها استقرت في شقة أخيها.

وتابعت: «في البداية لم أعترض اعتقدت أنه مجرد وقت وتذهب لشقتها، وعلى الرغم من رؤيتها لصغر شقتي، وأننا بالكاد ننام في غرفة واحدة أنا وأولاي، لم تتحرك وظلت معنا».

طرد الزوجة من البيت

وتابعت الزوجة: «بعد فترة طلبت من جوزي يخلي أخته تعيش في شقتها وتصرف من نفقة جوزها اللي بيبعتها لها وهي بتحطها في البنك عشان تأمن مستقبل ولادها، وبتصرف من مرتبه اللي مش بيكفينا، بس هو اتعصب عليا وزعق وقالي أختي أهم منك ومش عاجبك امشي، في الأول افتكرته بيهددني، لكن تاني يوم طردني فعلاً».

دعوى خلع

وأشارت الزوجة إلى أنها أقامت ضده دعوى خلع، في اليوم التالي لطردها من المنزل، ولا تزال منظورة أمام المحكمة.