«البحوث الإسلامية»: مصطلح بيت الطاعة ليس موجود في الإسلام ويجب إزالته

قالت الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، إن مصطلح بيت الطاعة ليس له وجود في الإسلام، ولا بُد من إزالته من القانون نهائيًا، موضحة أن فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف قال: «إزاي نقهر المرأة وتعيش في بيت مش عاوزاه».

الطلاق يقع بمجرد أن ينطق الرجل بـ لسانه وهو في كامل قواه العقلية

وعن وقوع الطلاق، أكدت «شاهين»، خلال حوارها في برنامج «صالة التحرير»، الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على شاشة «صدى البلد»، مساء السبت، أن الطلاق يقع بمجرد أن ينطق الرجل بلسانه وهو في كامل قواه العقلية ويعي ما يقول.

وتابعت: «الطلاق يقع إذا كان الرجل يعي ما يقول وفي كامل قواه العقلية حتى في حالة عدم التوثيق، والتوثيق ليس شرطًا لوقوع الطلاق بين الزوج والزوجة، ونطق الرجل بكلمة الطلاق وهو في كامل وعيه وإدراكه يوقع الطلاق حتى قبل التوثيق»، وهذا من الناحية الشرعية.

هناك خلاف كبير على قانون الأحوال الشخصية

فيما قال عاطف المغاروي، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية كان مطروحًا في الفصل التشريعي الأول، ولم يستكمل مناقشته لأنه عليه خلاف، وهناك وجهات نظر كثيرة متعارضة، كما أن الدستور حدد جهات طرح مشروعات القوانين وتعديلات القوانين والأزهر قدم مشروع قانون خاص بالأحوال الشخصية، يقر وقوع الطلاق الشفهي لكن ضمان الحقوق بعد الطلاق لا يحدث إلا بتوثيق الطلاق.