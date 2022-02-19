البنك التجارى الدولى يطلق نظاماً جديداً لتحديد أسعار الفائدة على المدخرات

أعلن البنك التجارى الدولى (CIB) عن إعادة هيكلة ما يقدمه لمختلف قطاعات الأعمال، والأفراد، والشركات، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من منتجات وخدمات للارتقاء بالتجربة المصرفية لتتناسب مع احتياجات ومتطلبات كل شريحة على حدة.

وقال البنك، فى بيان، إن عملية إعادة الهيكلة تضمنت تعديلات فى تعريفات ومحددات كل قطاع من العملاء، لتزويد كل عميل بالعديد من الخيارات ومنحه أقصى استفادة من مزايا كل قطاع، بما فى ذلك حجم الادخار والتمويل وإيرادات الشركات والمنشآت.

وتشمل أهم مزايا إعادة الهيكلة تحديد أسعار الودائع لأجل، وحساب التوفير Savers بالجنيه المصرى لكل قطاع، بغض النظر عن المبلغ طالما تم تحديد قطاع الأعمال المناسب للعميل لدى البنك، بحسب البيان.

جدير بالذكر أن «CIB» هو أول بنك فى مصر يقوم بهذه الخطوة، حيث قام بتصميم هيكل الأسعار الجديد لتوفير أسعار ملائمة لجميع العملاء من مختلف القطاعات وتعظيم القيمة الاستثمارية لمدخراتهم، إلى جانب منحهم المزيد من المزايا الحصرية، بالإضافة إلى التركيز على تلبية احتياجاتهم البنكية وتعزيز علاقاتهم مع البنك.

وفى هذا السياق، قال رشوان حمادى، رئيس قطاعات العملاء ومنتجات التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى، إن البنك يحرص دائماً على تبنّى أحدث الحلول المبتكرة لتزويد العملاء بأفضل الحلول المالية. وأضاف أن هيكل الأسعار الجديد الذى تم تصميمه مؤخراً هو الأول من نوعه فى مصر، حيث يركز على تلبية احتياجات العملاء وتحقيق أهدافهم المالية مع تزويدهم بتجربة بنكية مصممة خصيصاً لهم.

«CIB» ينضم لمؤشر بلومبرج للمساواة بين الجنسين للعام الرابع على التوالي خلال 2022

من ناحية أخرى، أعلن البنك التجارى الدولى عن إدراجه فى مؤشر بلومبرج للمساواة بين الجنسين (GEI) للعام الرابع على التوالى خلال 2022.

وقال البنك إن مؤشر بلومبرج للمساواة بين الجنسين بمثابة مرجع عالمى شامل للبيانات حول جهود المساواة التى تقوم بها المؤسسات والشركات المدرجة بالبورصات العالمية، والتى تلتزم بالشفافية فى إعداد التقارير المتعلّقة بالمساواة بين الجنسين، وبتطبيق مبادئ المساواة فى بيئة العمل. وفى هذا السياق، قال محمد سلطان، الرئيس التنفيذى لقطاع العمليات فى «CIB»، إن البنك يضع على رأس أولوياته التأكد من أن سياساته الداخلية تعكس التزامه بخلق بيئة صحية وآمنة لدعم وتمكين المرأة، وبالتالى تعزيز مواهب جميع الموظفين على حد سواء.

من جانبها، قالت الدكتورة داليا عبدالقادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بـ«CIB»، إن البنك يعتز بمكانته الرائدة فى تعزيز الممارسات المصرفية المسئولة والمستدامة، حيث أكدت حرص البنك المستمر على دمج وتطبيق قيم العدل والمساواة، التى هى من مبادئ «CIB» بين موظفيه وبجميع سياسات وأنشطة البنك والمجتمعات المحيطة بأعماله. وأضافت أن البنك يعتز بتقدير مؤسسة بلومبرج لجهوده فى تطبيق مبادئ المساواة للعام الرابع على التوالى، لذلك يهدف البنك إلى تتويج تلك الجهود بتبنى معايير جديدة للشفافية فى إعداد التقارير المتعلقة بممارسات المساواة بين الجنسين.

وفى سياق متصل، أعرب بيتر جراور، رئيس مجلس إدارة مؤسسة بلومبرج، عن مدى فخره بإدراج «CIB» و417 شركة أخرى فى مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2022، وذلك تقديراً لالتزامهم بمبدأ الشفافية وجهودهم المستمرة فى تبنى معايير جديدة لإعداد التقارير المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

وأشار إلى الزيادة المستمرة لقائمة أعضاء المؤشر، وذلك رغم ارتفاع الحد الأدنى لمعايير إدراج المؤسسات والشركات، وهو ما يعكس حرص المؤسسات والشركات على تحسين سياسات العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين لتوفير المزيد من الفرص لمختلف المواهب للانضمام إليها والنجاح بها.

وتم إدراج «CIB» فى مؤشر بلومبرج لهذا العام بعد تقديم استطلاع رأى، تم إعداده من قبَل مؤسسة بلومبرج، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء المتخصصين على مستوى العالم، حيث انضم البنك، مع بقية المجموعة المدرجة فى المؤشر لهذا العام، بعد استيفاء المعايير العالمية التى أقرتها المؤسسة.