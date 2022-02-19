صافي أرباح بنك فيصل الإسلامي يتجاوز 2.68 مليار جنيه بنهاية 2021

قال عبدالحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى، إن مصرفه حقق مؤشرات نمو قوية بمختلف قطاعات الأعمال فى ثانى أعوام جائحة كورونا، حيث أظهرت المؤشرات المالية للبنك تسجيله إيرادات إجمالية بنحو 11.3 مليار جنيه بنسبة نمو 17.7% عن عام 2020، وهو ما ترتب عليه زيادة مبالغ العوائد الموزعة على أصحاب الأوعية والشهادات الادخارية لتصل إلى 5.44 مليار جنيه.

وارتفعت الأرباح قبل الضرائب إلى 4.348 مليار جنيه خلال عام 2021 بنمو 29٫4% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ صافى الربح بعد الضرائب نحو 2.683 مليار جنيه محققاً نسبة نمو 30٫3%.

وبلغ حجم أعمال البنك فى نهاية العام المالى 2021 ما يعادل 132٫6 مليار جنيه، بنمو 13٫2%، وبلغت أرصدة الأوعية والشهادات الادخارية للعملاء ما يعادل 109٫6 مليار جنيه، بزيادة 13%، حيث تتوزع أرصدة هذا البند على ما يقرب من مليونى حساب يديرها البنك لصالح عملائه.

عبدالحميد أبوموسى: البنك ينجح في الوصول بتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 29٪ من إجمالي المحفظة بنهاية ديسمبر 2021

وأضاف المحافظ أن البنك نجح فى الوصول بنسبة التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية العام المالى 2021 إلى 29%، متجاوزاً النسبة المقررة من البنك المركزى المصرى البالغة 25%، فضلاً عن توسع البنك فى المشاركة فى مبادرات التمويل العقارى المختلفة بإجمالى تمويلات بلغ 1.014 مليار جنيه، كما وصلت أرصدة التوظيف والاستثمار (بعد استبعاد المخصص) إلى ما يعادل 119.1 مليار جنيه بنمو 13، 6%.

ويستهدف بنك فيصل التوسع فى الأنشطة المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر تقديم الخدمات التمويلية والادخارية لكافة شرائح وفئات المجتمع، حيث يستهدف البنك تحقيق معدل نمو خلال عام 2022 قدره 13.5% فى أرصدة الأوعية الادخارية المتاحة للعملاء لتصل فى نهايته إلى 124.4 مليار جنيه، ونمو فى إجمالى أصول البنك بمعدل 12% ليصل فى نهاية عام 2022 إلى 146.8 مليار جنيه، أما أرصدة المشاركات والمرابحات والمضاربات مع العملاء فإن معدل الزيادة المستهدف لها يبلغ 13.4%. ونجحت إدارة البنك فى رفع رأسمال البنك المصدر والمدفوع إلى 5، 7 مليار جنيه، فضلاً عن ارتفاع معايير كفاية رأس المال بنهاية عام 2021 ليصل إلى نحو 32٫2%، أما المعيار غير المعتمد على المخاطر «الرافعة المالية» فقد جاء بنحو 11٫3%.

وفيما يخص التحول الرقمى، قال «أبوموسى» إن البنك يضع ملف التحول الرقمى فى قائمة أولوياته من خلال تبنى استراتيجية ترتكز على تطوير نظم الدفع الإلكترونى والتوسع فى المنتجات الإلكترونية والحصول على أفضل التقنيات والأساليب التكنولوجية، التى تتيح لعملاء البنك أداء معاملاتهم المالية بصورة آمنة ومريحة باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية، حيث قام البنك بتوقيع اتفاقية مع شركة «E-Cards» العاملة فى الحلول الذكية المتكاملة، وهى إحدى شركات مجموعة «E-Finance» للاستثمارات المالية والرقمية، لتزويد مصرفنا بباقة من الحلول الذكية لأنظمة وتطبيقات الدفع الإلكترونى، فضلاً عن إصدار وإدارة وتشغيل بطاقات الدفع الذكية خاصة مسبقة الدفع.

وارتفع عدد العملاء المشتركين فى خدمة الإنترنت البنكى بنسبة 25٫1% ليصل إلى 98٫6 ألف عميل مقارنة بنهاية عام 2020، وتضاعف حجم المعاملات التى تمت من خلالها بنحو 2٫2 مرة لتتجاوز 5٫2 مليار جنيه، أما خدمة الموبايل البنكى، فقد ارتفع عدد مشتركى هذه الخدمة بنسبة 197٫1% ليصل إلى 42٫7 ألف عميل، وتضاعف حجم المعاملات التى تمت عن طريقها بنحو 3٫3 مرة لتتجاوز 9٫1 مليار جنيه، وزاد عدد مشتركى تطبيق محفظة «فيصل كاش» بنسبة 104٫8% وتضاعف حجم المعاملات التى تمت من خلال هذا التطبيق بنحو 6٫3 مرة لتتجاوز 198٫5 مليون جنيه.

وقام البنك خلال عام 2021 بافتتاح فرعى المقطم والرحاب، ليصل العدد الإجمالى للفروع فى نهاية العام إلى 38 فرعاً تغطى معظم محافظات الجمهورية والمدن الرئيسية، ويستهدف البنك افتتاح 4 فروع جديدة خلال العام المالى 2022، وذلك بمدن الشيخ زايد والعاصمة الإدارية وبنى سويف وشبين الكوم، كما يمتلك البنك منظومة متطورة من ماكينات الصراف الآلى مزودة بأفضل التقنيات التكنولوجية وتقدم خدمات السحب والإيداع والتحويل النقدى، كما يعمل على توفير ماكينات صارف آلى ناطقة ومزودة بتقنيات عديدة، ويمتلك البنك أيضاً شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم.

وفى مجال المسئولية المجتمعية، توسع البنك فى العديد من المبادرات الهادفة إلى تخفيف تلك التداعيات كقيامه بتوزيع مواد مطهرة وأجهزة الكشف الحرارى وبدل العزل ومستلزمات طبية ووقائية لعدة مستشفيات حكومية بجميع المحافظات، وتقديم زكوات نقدية للفقراء ومساعدتهم فى شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، كما قام البنك بدعم وتوفير لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة، وإنشاء مساكن طلابية فى المدن الجامعية، بالإضافة إلى الاهتمام برعاية مسابقات حفظ القرآن الكريم ومشروع دار الأيتام الخيرى، وذلك من خلال صندوق زكاة البنك الذى نمت موارده بصورة مطردة وبمعدلات متزايدة خلال السنوات السابقة حتى بلغ 800 مليون جنيه فى نهاية عام 2021.