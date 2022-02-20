مبروك عطية يرد على إبراهيم عيسى: «ميعرفش أ  ب معجزات»

استنكر الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، والعميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع سوهاج، تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى، وتشككه في رحلة «الإسراء والمعراج»، فذكر أن إبراهيم عيسى وغيره، نظرتهم للمعجزات نظرة عقلانية، «بس هو مخدش أ ب في تعريف المعجزة، وإحنا كتاكيت صغيرين في الأزهر، كنا بنتعلم أن المعجزة أمر خارج عن العادة، يا ريت العلمانين يتعلموا ويرجعوا للعلم».

المعجزة أمر خارج عن العادة يُظهره الله

أضاف «عطية»، خلال حواره في برنامج «كلام الناس»، مع الإعلامية ياسمين عز، الذي يُعرض على قناة «إم بي سي مصر»، أن المعجزة أمر خارج عن العادة، يُظهره الله سبحانه وتعالى لمدعي النبوة من أجل تصديقه، «الرسول عليه السلام قال اُسري بي، وعُرج بي، فالفعل لله، والله سبحانه وتعالى لا يقف أمامه زمان ولا مكان ولا يقاس مراده على معطيات العقل البشري».

معجزة سيدنا موسى

استشهد الداعية الإسلامي، بمعجزة سيدنا موسى، إذ قال الله عز وجل في كتابه العزيز: «وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى، قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى، قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى»، إذ أن الله سبحانه وتعالى لم يعط موسى هذه العصا، بل كانت في يده ويتكئ عليها ، لكن بقدرة الله صارت ثعبان وحية تسعى.

قياس المعجزة لا يكون بالعقل

وتابع: «عمرك اتعودت أو مقاييس دنياك بتقول إن العصاية تبقى حية، لا طبعًا، لكن إذ اراد الله أن تكون حية فستكون، مقياس المعجزة على معطيات العقل أمر لا يصح، حد يقول هل معقول الرسول يطلع السماء ويقابل الملائكة، ويشوف اللي في الجنة واللي في النار في يوم، أه معقولة من زاوية أنها معجزة، لو تقيس عقلك على المعجزات، هتكفر بكل المعجزات».