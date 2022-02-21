توني ماهر يحتفل بزفافه على نانسي ناصر من خارج الوسط الفني (فيديو)

احتفل الفنان الشاب توني ماهر بزفافه على عروسه من خارج الوسط الفني، وتدعى نانسي ناصر، بعد خطوبة اقتربت من العام، إذ احتفل بخطوبته في إبريل الماضي.

صلاة الإكليل

وأقيمت صلاة الإكليل اليوم في أحد كنائس مصر الجديدة، واقتصر الحضور في الكنيسة على الأهل والأصدقاء، وبعد صلاة الإكليل، أقيم حفل ساهر بأحد قاعات الأفراح بطريق صلاح سالم، وحضر الزفاف محمود الليثي والذي حرص على الرقص مع العريس، إضافة إلى المخرج مرقس عادل وغيرهم من داخل الوسط الفني.

مسلسل «بأثر رجعي»

وينتظر توني ماهر في الفترة الحالية عرض مسلسل «بأثر رجعي» مع كل من محمد عز، وهالة فاخر، وهاجر الشرنوبي، وخالد محروس، وعلاء زينهم، وصبري عبد المنعم، وسعيد صادق، ومحمد حسني، ومن تأليف فتحي الجندي وإخراج معتز حسام.

كما ينتظر عرض فيلم «من القلب» مع عدد كبير من الفنانين من بينهم خالد سليم، ونسرين طافش، وسوسن بدر، وهالة فاخر، ومحمد عز، ومنة فضالي، وكريم سروريوستينا إسحاق، وإنجي كيوان، ومن تأليف إسحاق إبراهيم وإخراج مرقس عادل.