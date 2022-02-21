حسن عبدالفتاح: «لو لعبت دور شر.. الناس هتضحك عليّ برضه»

كشف الفنان حسن عبدالفتاح عن رغبته في الظهور بأدوار غير كوميدية في الأعمال الفنية المقبلة، قائلا: «نفسي أعمل كل الأدوار، بس للأسف الناس بتقولي لو عملت دراما هنضحك برضه، نفسي أعمل دور جد أو دور شر، قالوا لي برضه هنضحك ودي حاجة مضيقاني».

محمود ياسين لم يتمالك نفسه من الضحك بسببي

وأضاف «عبدالفتاح»، خلال لقاء ببرنامج «واحد من الناس»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، «الموقف ده حصلي في مسلسل (رياح الشرق) للفنان محمود ياسين، واضطروا يبعتوا لي أقوم بشخصية مبعوث من روما، وأستاذ محمود كان بيحفظني بنفسه الدور عشان كان باللغة العربية، وأنا كانت عندي دي مشكلة».

وقال، إن الفنان محمود ياسين لم يتمالك نفسه من الضحك بسببه: «بعد ما حفظت الدور، ولبست الباروكة ولبس المبعوث، ونازل من العربية، أول لما شافني الأستاذ محمود راح ضحك وعدنا المشهد مرتين».

وذكر أنه كان في البداية شارك في أي عمل يُعرض عليه، بينما حاليا يحرص على اختيار الأعمال بعناية.

أخاف من دور البطولة.. لو وقع هزعل واكتئب

وتابع: «ربنا كان مديلي القدرة بالتحول مع الشخصية اللي بيعملها، يعني لو شخصية دكتور أعملها أو محامي أو في النيابة أو حرامي، بتلون مع الشخصية».

ولفت إلى أنه يستطيع القيام بعمل من بطولته، «بس بخاف برضه، لأن الفيلم لو هوى هكتئب وأزعل، عشان كدة بحب الدور التاني أبقى جنب البطل».

ظهرت في عمل فني قلت به جملة واحدة

وعن سبب موافقته في الظهور بعمل فني يقول فيه جملة واحدة فقط، قال: «كنت ساعتها عملت فيلم (اللمبي اللي بالي بالك) وكان مكسر الدنيا، ولقيت في يوم الأستاذ علي إدريس قال في فيلم للأستاذ عادل إمام وهتشغل فيه، قولتله حلو أوي تمام والحياة هتبقى فلة».

وتابع: «فنادى على شخص يجيب لي الدور فلقيته داخل ومعاه ورقة واحدة، ومكتوب فيها في الآخر (أمين المكتبة)، بس لما عرفت إن أستاذ عادل هو اللي بعتني أعمله قررت أعمله».