حسن عبدالفتاح: اشتغلت مهندس كهربائي قبل دخولي عالم التمثيل.. وبحب أغني

كشف الفنان حسن عبدالفتاح، عن تفاصيل دخوله لعالم التمثيل، قائلا إنه كان يعمل مهندسا للكهرباء قبل دخوله عالم التمثيل، كما كان يهوى الغناء قبل التمثيل، والتحق بجمعية «أصدقاء محمد فوزي»، وبعد ذلك رأى إعلان نشره الفنان محمد صبحي بالرغبة في ضم وجوه جديدة في مسرحيته «بالعربي الفصيح».

سر حب «عبدالفتاح» لمحمد فوزي

وأضاف «عبدالفتاح»، خلال لقاء ببرنامج «واحد من الناس»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، أنه تقدم للمشاركة في المسرحية 1300 شخص، من بينهم الفنانة منى زكي والفنان فتحي عبدالوهاب والفنان ماجد الكدواني والفنانة نشوى مصطفى، كانت مجموعة كبيرة، ونجحت في الاختبار وشاركت في المسرحية.

ولفت إلى أنه عمل خلال فترة الدارسة في العديد من المهن، مثل العمل في مصنع كارتون لتغليف الأجهزة الكهربائية، كما عمل مهندسا كهربائيا في شركة «مصر للألبان».

وعن سر حبه للفنان محمد فوزي، قائلا إنه يعشق الفن القديم، «لو كنت غنيت كنت هبقى أفضل من كوني ممثل»، وطلب منه الإعلامي عمرو الليثي بغناء أغنية للفنان محمد فوزي.

وأشار إلى أنه شارك في الموسم الأخير لمسرحية «الزعيم» مع الفنان عادل إمام، «عم فؤاد فرغلي تعب وراح المستشفى وكان عندهم افتتاح في الإسكندرية فشاركت بداله، في دور وزير التموين، بعتولي الصبح وأستاذ أحمد البدري مسكني بروفات وباليل كنت واقف قدام أستاذ عادل، والحمد لله كملت معاهم 3 شهور».

علاقته مع محمد سعد

وعن أكثر الشخصيات التي قدمها وقريبة من قلبه، قال: «كان مع محمد سعد، الأهتم وكتكوت، وأغنية (بروروم بروروم) جت صدفة مش مكتوبة في النص، ومحمد فاجئني، خت مني الشيشة واحنا في العشة راح قال بروروم، وطلعت جميلة وعدنها يمكن 6 مرات، المشهد دة طاردني في كل حتة وبقى تريند».

وعن علاقته مع الفنان محمد سعد، قال: «فيه بينا كيميا، وأول حاجة عملناها مع بعض كانت (كعب عالي) وهو كان معانا في فرقة أستاذ محمد صبحي، بس قعد أسبوع بس، تركيبته مش هتنفع مع الأستاذ».