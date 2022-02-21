محافظ أسيوط: 1500 مشروع لحياة كريمة بـ25 مليار جنيه لتطوير 149 قرية

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مسؤولي جهاز التعمير بوسط وشمال الصعيد والوادي الجديد لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري في القطاعات المختلفة والتي يجرى تنفيذها بالقرى والمراكز وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحسين ظروف المعيشة وإحداث تغيير جوهري في حياتهم على كل الأصعدة وذلك ضمن رؤية واستراتيجية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة

تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات إنشاء وتطوير الوحدات الصحية والمجمعات الخدمات الحكومية والزراعية والمراكز التكنولوجيا وخدمة المواطنين وما تضمنه من خدمات وغيرها من المشروعات والاطمئنان على معدلات الأداء ومراحل التنفيذ لكل منها والعمل على حل أي مشكلة قد تطرأ على أرض الواقع.

وأكّد محافظ أسيوط تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير جميع الإمكانات المتاحة أمام مواصلة تنفيذ المشروعات وفقاً للمواصفات والمعايير المقررة بحيث يتمّ الانتهاء من تنفيذها في المواعيد المحددة، لافتاً إلى متابعته المستمرة لهذه المشروعات سواء عن طريق الجولات الميدانية أو اجتماعاته الدورية أو تكليفاته الدورية لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية في خطة عمل متكاملة بهذا الشأن.

1500 مشروع بـ25 مليار جنيه

وأوضح أنَّه يجرى تنفيذ أكثر من 1500 مشروع بمختلف قرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بتكلفة تقديرية 25 مليار جنيه بكل القطاعات وذلك بهدف تطوير شامل بـ149 قرية في 7 مراكز من خلال توفير حزمة متكاملة من الخدمات منها توفير سكن كريم وصحة وتعليم وبنية تحتية وبيئة نظيفة وتمكين اقتصادي ومجتمعات منتجة وذلك لضمان تحقيق التنمية المستدامة في القرى والمراكز المستهدفة.