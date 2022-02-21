سلبية فحوصات كورونا للمسؤولين المصريين المخالطين لرئيس وزراء الأردن

خضع الوزراء المصريين المشاركين في اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة اليوم، إلى فحص كورونا السريع، عقب إعلان إصابة رئيس الوزراء الأردني بفيروس كورونا، وأعلن مجلس الوزراء المصري سلبية إصاباتهم بالفيروس.

وزراء مصريون يشاركون في اجتماع اللجنة المصرية الأردنية

وشارك في أعمال ختام الدورة الثلاثين للجنة العليا قبل ساعات، وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وشارك في أعمال اللجنة عدداً من الوزراء والمسئولين.

مدبولي: نتمنى الشفاء لرئيس وزراء الأردن

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لأخيه الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بعد إعلان وزير الإعلام الأردني عن إصابة الدكتور بشر الخصاونة بفيروس كورونا، عقب اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، مع عدم ظهور أية أعراض للإصابة عليه.

تجدر الإشارة إلى أنه عقب إعلان إيجابية فحص الدكتور بشر الخصاونة، تم إجراء فحص كورونا السريع لأعضاء الوفد المصري، الذي شارك في اجتماعات اللجنة العليا اليوم، وثبتت سلبية فحوصهم.