المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.. الرابط وأبرز ما تقدمه للمواطنين بسهولة

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، منذ يوليو من عام 2020، رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، التي تتيح من خلالها، العديد من الخدمات التي يمكن للمواطنين الانتهاء منها، دون التوجه إلى المصالح الحكومية المختلفة، وتضييع الوقت، وبذل الجهد، تجنبا للزحام في ظل انتشار فيروس كورونا، ومن أكثر الخدمات التي يقدم عليها الناس عبر هذه المنصة، خدمة تركيب عداد كودي، بدلا من العداد الكهربائي التقليدي.

وتأتي المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، من الحكومة، مثل العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى، التي جرى إطلاقها خلال الفترة الماضية، ضمن الخطة الرقمية التي تتبناها الدولة في ظل انتشار عدوى فيروس كورونا، التي تهدف إلى استخدام البدائل الإلكترونية، بدلا من التعامل المباشر في الخدمات الحكومية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي، أبرز الخدمات التي تقدمها المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، إذ يمكنك إتمام جميع العمليات الخاصة بشركة الكهرباء، من مكانك دون الحاجة للتوجه إلى أي مكان.

خدمات تقدمها المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

تحويل طلب الممارسات إلى عدادت كودية.

تركيب عداد بدل فاقد

تركيب عداد بدل تالف

خدمة طلب فحص العداد

تركيب عداد قانوني لأول مرة

توصيل تيار كهربائي للمباني السكنية

توصيل تيار كهربائي للمنشات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

توصيل تيار مؤقت

استبدال عداد بقدرة أكبر

شهادة بيانات تعاقد

شهادة بينات استهلاك

استعلام عن الفواتير

احسب فاتورتك

تسجيل قراءة العداد

دفع الفاتورة

طريقة الدخول على المنصة وتقديم طلب تركيب عداد كودي

ويمكن اتباع الخطوات التالية من أجل الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، أولها الدخول على الموقع، ثم ختيار منصة الخدمات، وبعدها إضافة البيانات بشكل صحيح، اختيار خدمة العداد الكودي، ثم اختيار طلب جديد.

وبعدها يتم إدخال المرفقات «بيان الممارسة_صورة العقار من الخارج_صورة البطاقة الشخصية من الأمام والظهر».

تحديد الوحدة على الخريطة

وبالتالي سيجرِ تسجيل الطلب تحت رقم يتم الاحتفاظ به لمتابعة حالة الطلب وفي خلال أيام سيتم تنفيذ طلبك.