حقن أول حالة تعاني من جلطة حادة في المخ بعقار الأكتيليز المذيب بأسيوط

استقبلت مستشفى الايمان العام بحي الاربعين بمدينة أسيوط بقيادة الدكتور محمد جمال احمد مدير المستشفى وتحت إشراف الدكتور محمد عبد الرحمن للامراض العصبية والنفسيه بجامعة أسيوط " حقن أول حالة تعانى من جلطة حادة بالمخ بعقار الأكتيليز المذيب للجلطات "

الاجراءات اللازمة لمصاب الجلطات

جاء ذلك على اثرحجز الحالة بالعناية المركزه العصبية بمستشفى الايمان العام بأسيوط عقب حضور المريض للمستشفي بعد مرور ثلاثة ساعات من حدوث الجلطة وعمل الفحوصات الطبية والاشعة المقطعية على المخ فى اقل من ربع ساعة وبدأ فى الحقن بالعقار بعد مرور حوالى ثلاثة ساعات وربع كان يعانى المريض خلالها من شلل كامل بالنصف الأيمن من الجسم وعدم القدرة على الكلام أو فهم الكلام.

وعقب تلك الإجراءات وبعد الحقن تحسنت حالة المريض الحركية وأصبح قادر على المشى بمفرده وبدأ الاستيعاب والنطق بالكلام وتحسن ملحوظ فى مقياس الجلطات من درجة 14 الى درجة 6.

وكيل وزارة صحة اسيوط

و اشار محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط بتوافر العقار فى حالات الجلطات الحادة بالمخ والتى تأتى فى خلال أول أربع ساعات ونصف من حدوث الجلطة .

منوهاً أنه يجب الاسراع فى احضار المريض الى المستشفى المتوافر بها العقار وعدم إضاعة فرصة المريض فى تلقى العلاج كما يجب عدم إعطاء المريض اى أدوية قبل العرض على المتخصص وتحديد مدى إمكانية حقن المريض بالعقار المذيب للجلطات.