قبل إطلاقه رسميا.. أهداف ومحاور الحوار الوطني للتغيرات المناخية

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إطلاق الحوار الوطني للتغيرات المناخية أول مارس المقبل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في محاولة دعم القطاع البيئي من خلال إشراك المجتمع المصري بمختلف شرائحه في قضية تغير المناخ برفع الوعي بها، ومدى ارتباطها بجودة الحياة، والممارسات السلبية والإيجابية لمواجهتها.

يأتي ذلك كجزء من استعدادات الدولة لاستقبال مؤتمر المناخ المقرر انعقاده نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

فما هو الحوار الوطني للتغيرات المناخية وما أهدافه؟

حملات توعية في 27 محافظة

وهو عبارة عن حملات توعوية على مستوى 27 محافظة لتوعية جميع الفئات بقضية التغيرات المناخية، ومن ضمن محاور تنفيذ الحوار الوطني دورات تدريبية لطلاب الجامعات تحت مسمى رواد المناخ للتوعية بالتغيرات المناخية.

يعرض الحوار لسبل توليد الطاقة الحيوية، والبيوجاز، والمباني الخضراء، والاقتصاد الأخضر، وترشيد استخدام المياه والطاقة، وتدوير المخلفات، والتوعية البيئية.

يطرح الحوار خطط الإصحاح البيئى للمنشآت الصناعية وأهميتها في خفض الانبعاثات، وتضم حملات التوعية جلسات بالنقابات والجامعات لتوعية الفئات الأكثر تأثيرًا بالمجتمع كجزء من الاستعداد لمؤتمر المناخ كما يشارك في جلسات الحوار الوطني جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى لوضع خارطة الطريق للحوار.

يهدف الحوار الوطني لإتاحة حالة من النقاش والحوار حول موضوعات المناخ على المستوى الوطني، ما يساهم في المزيد من الالتزام الداخلي، وتوحيد الجهود لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

كما يهدف الحوار الوطني من خلال برامجه إحداث تغيير على المستوى الوطني والحفاظ على الالتزام نحو العمل المناخي والاستغلال الأفضل لكل الفرص.