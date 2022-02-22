كاتب كويتي: السيسي ساهم في تخطي مصر مرحلة صعبة وواجه الإرهاب

أشاد الكاتب الصحفي الكويتي فؤاد الهاشم، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الكويت، موضحًا أن تلك الزيارة دليلًا على العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، والتي تعود لسنوات طويلة، إذ تأتي تلك الزيارة استكمالًا لتاريخ طويلًا من العلاقات التاريخية المتشعبة بين البلدين، كما أن الله عز وجل أرسل رحمته على مصر، فوجود الرئيس عبدالفتاح السيسي في مصر ساهم في تخطي البلاد مرحلة صعبة ومواجهة الإرهاب.

العلاقات بين مصر والكويت ليست رسمية فقط

وأضاف «الهاشم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة «TeN»، أن العلاقات بين مصر والكويت ليست رسمية فقط، بل هناك علاقات شعبية وعائلية بين مصر والكويت، منوهًا بأنه لابد أن تكون هناك علاقات تكاملية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، موضحًا أن العلاقة بين الدول العربية أشبه بالسلسة، وإذا لحق ضرر بطرف سيمتد إلى باقي السلسلة، لافتًا إلى أن الإرهاب يحيط بالمنطقة ومصر دفعت ثمنا باهظًا في مواجهة الإرهاب.

مصر تضع أهداف طموحة لمواجهة تغير المناخ

وعلى جانب آخر، قال الإعلامي عمرو عبدالحميد، إن مصر اتخذت هذين المحورين أساسين لخططها المستقبلية، موضحًا أن مصر تضع أهداف طموحة لمواجهة تغير المناخ، كما أن مصر من أوائل الدول التي حذرت بشدة من تداعيات قضية التغير المناخي، مستدلا بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام الأمم المتحدة، موضحًا ان اهتمام مصر بقضية التغير المناخ انتقل للمواطن العادي، والذي لم يكن مهتما من قبل بهذا الملف.