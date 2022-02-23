اليوم.. بدء تلقي تظلمات مواد الشهادة الإعدادية بأسيوط لمدة 15 يوما

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط اليوم الأربعاء، بدء تلقي طلبات تظلمات طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية لنتيجة الفصل الدراسي الأول.

وصرح مصدر بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، أنه جرى فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول ولمدة 15 يومًا اعتبارًا من اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أنه جرى الإعلان عن أماكن تلقي التظلمات طبقًا للقرار الوزاري المنظم لهذا الشأن.

نسبة الطلاب الناجحين 63,2%

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قد اعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021 /2022 بنسبة نجاح بلغت 63.2% لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين وبنسبة بلغت 64% للإعدادية المهنية.

نتيجة الفصل الدراسي الأول

وكان قد أشار محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، فى تصريحات سابقة، إلى أن نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين والمنازل 63.2% وبلغ عدد من اجتاز امتحانات الفصل الدراسي الأول للإعدادية العامة 53 ألفًا و358 طالباً من إجمالي عدد الطلاب المقيدين البالغ عددهم 85 ألفا و10 طلاب.

الطلاب المقيدون بالشهادة الإعدادية

وأوضح وكيل الوزارة، أن عدد الطلاب المقيدين من طلاب المدارس الإعدادية المهنية بلغ 9 آلاف و179 طالبا نجح منهم 5669 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 64 % فضلا عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين التي بلغت 55 % والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 83 %.