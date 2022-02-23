سيمون تطرح أغنيتها الجديدة «الروح الفرفوشة»: سعيدة بعودتي للجمهور (فيديو)

عبّرت الفنانة سيمون عن سعادتها البالغة بطرح أحدث أعمالها الغنائية «الروح الفرفوشة»، التي جرى طرحها على اليوتيوب منذ ساعات ولاقت استحسان الجمهور بمجرد عودتها من جديد للساحة الغنائية.

سيمون تعود بأغنية «الروح الفرفوشة»

واختارت الفنانة سيمون أن تعود لجمهورها من خلال أغنية «الروح الفرفوشة»، معبّرة لـ«الوطن» عن سعادتها بعودتها للجمهور من خلال الأغنية الجديدة التي طرحتها على يوتيوب منذ ساعات.

وعن سبب غيابها عن الغناء لفترة طويلة قالت: «أنا عمري ما بعدت عن الغناء، وكنت دائمًا بحب لما أظهر في أي عمل الغناء إذا كان العمل الدرامي يسمح بذلك».

الأغنية من كلمات هشام قباري وألحان أحمد مصطفى وتوزيع شريف الوسيمي.

كلمات أغنية الروح الفرفوشة للفنانة سيمون :-

وتقول كلمات الأغنية:

أيتها الروح الفرفوشة النعنوشة البشوشة

احضري فورا في الحال

بكفاية جروح ماهي مش ناقصة أصلها خالصة

وعاملة مخالصة ومحتاجة لترويق البال

ـيوا زهقت وتعبت احترت عايزة أعمل لحياتي ريسترت

أفصل حبة من أحزاني وأرجع تاني زي ما كنت

من حقي افرحلي شوية أصلي بجد اتخنقت

وظهرت سيمون في نهاية الفيديو خلال كواليس تسجيل الأغنية في الاستديو، مع فريق العمل، وظهرت عليها علامات الفرح في أثناء غنائها الأغنية الجديدة الروح الفرفوشة، خاصة بعد غياب لمدة طويلة.

تعليقات الجمهور على الأغنية الجديدة

توالت التعليقات على الأغنية الجديدة لـ سيمون، حيث كتب أحدهم، «أكثر من رائعة مليووون مبروك ياأجمل فنانة، كان توقعي في محله، سيمون مختلفة وصوت حقيقي وصادق. سعيد جداً»، وتعليق أخر «اخيرا سمعنا الجديد، رائعة ياسيمون»، وتعليق جديد «الأغنية جميلة قوي مليون مبروك يا قمر».