مشاركة كثيفة لمهندسات أسيوط بالانتخابات النقابية مقارنة بالدورات الماضية

تشهد انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، والتي انطلقت في العاشرة من صباح اليوم الجمعة، إقبالًا كثيفًا من المهندسين للإدلاء بأصواتهم خلال تلك الانتخابات النقابية، كما شهدت تلك الانتخابات إقبالًا كبيرًا من المهندسات اللاتي حرصن على المشاركة بأصواتهن خلال تلك الانتخابات.

مشاركة هي الأكبر من نوعها

وسجَّلت النتائج الأولية للمشاركين في انتخابات نقابة المهندسين بأسيوط اليوم مشاركة هي الأكبر من نوعها في تاريخ انتخابات نقابة المهندسين بأسيوط للمهندسات، حيث ساهمت التوعية والدعاية الانتخابية في جذبهن للمشاركة بالانتخابات، كما ساعد تنوع القوائم الانتخابية وكثرة أعداد المرشحين وتنافس مرشحات للفوز بمقاعد النقابة في دفعهن للمشاركة بتلك الانتخابات مقارنة بالانتخابات الماضية.

يُذكر أن إجمالي عدد المهندسين بمحافظة أسيوط يبلغ 12153 ويحق لهم التصويت في تلك الانتخابات التي تشهدها النقابة خلال الفترة من 25 فبراير الجاري حتى الجمعة 11 مارس المقبل، حيث من المقرر أن تشهد الجمعة الأولى انتخاب رئيس النقابة الفرعية بأسيوط، ونصف أعضاء مجلس الإدارة، والذين يتوزعون على سبعة مقاعد، كذا أعضاء مجالس الشعب السبعة بالنقابة العامة، بينما يتم انتخاب نقيب مهندسي مصر والأعضاء المكملين يوم الجمعة الموافق 3 مارس المقبل، على أن تختتم الانتخابات يوم الجمعة 11 مارس بإجراء جولة الإعادة على مقعد النقيب العام حال عدم حصول أحد المرشحين على 50 % + 1 من عدد أصوات الناخبين.