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وفاة الكاتب الصحفي محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة «الوطن»

كتب:

كريم روماني
08:37 م | الجمعة 25 فبراير 2022
الكاتب الصحفي محمود الكردوسي

الكاتب الصحفي محمود الكردوسي

توفي قبل قليل، الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، رئيس مجلس إدارة «الوطن» وعضو مجلس الشيوخ، بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر ناهز 64 عاما. 

الراحل من المؤسسين الأوائل لـ«الوطن» وصاحب مسيرة صحفية فريدة

والكردوسي، الذي يُعد من المؤسسين الأوائل لـ«الوطن»، صاحب مسيرة صحفية فريدة امتدت لأكثر من 36 عاما، عمل فيها في العديد من التجارب الصحفية أبرزها «الأهرام» و«المصري اليوم» و«الوطن»، ورئاسة تحرير مجلة «الفن السابع»، بعدما تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1981. 

وولد الراحل في محافظة سوهاج وعمل بكتابة السيناريو وله أعمال درامية لم تنتج بعد، وصدر له كتاب «مرة واحد صعيدي» عام 1996. 

و«الوطن» إذ تنعى واحداً من أبنائها المؤسسين، فإنها تعزي أسرة الفقيد ومحبيه.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.