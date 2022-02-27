قانون التأمين الموحد.. وثيقة ضد مخاطر الطلاق وبرامج للطلاب

قانون التأمين الموحد، أحد أهم القوانين التي ينتظر صدورها، خلال الفترة المقبلة، بهدف إعادة تنظيم برامج التأمين مصر، في ظل توحيدها منظومة التشريعات الصادرة سابقا ضمن منظومة واحدة، لا سيما في ظل القصور الذي واجهه في الرقابة على قطاع التأمين.

حقوق حملة الوثائق

يستهدف مشروع قانون التأمين الموحد، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، اليوم، من من حيث المبدأ، وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

قطاع التأمين

قانون التأمين الموحد في صياغته الجديدة يتواكب مع ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، والقضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.

وثيقة تأمين ضد حوادث الطرق

ووفقًا لقانون التأمين الموحد، فهناك وثيقة للتامين ضد مخاطر حالات الطلاق، وكذلك ‏التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم.

مزاولة مهنة التأمين

ويعمل مشروع قانون التأمين الموحد على إدراج تأمينات للمسؤوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة.

برامج للتأمين على الطلاب

حرص قانون التأمين الموحد الجديد وضع برامج للتأمين على طلاب المدارس والمعاهد والجامعات بما في ذلك طلاب جامعة الأزهر، وكذلك التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

وثيقة للتأمين على المصريين فى الخارج

كما يستهدف قانون التأمين الموحد تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكل المنشآت العاملة في القطاعات المالية غير التأمين ضد المخاطر التـي قد تتعرض لها المرافـق العامة والأصول المملوكة.

تأمين الوفاة والعجز

ويعمل قانون التأمين الموحد على التأمين متناهي الصغر ضد التأمين ضد مخاطر حالتي الوفـاة والعجـز الكل المستديم، وكذلك التامين على المخاطر التي قد يتعرض لها المصريين في الخارج.