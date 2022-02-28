حظك اليوم برج الميزان الاثنين 28-2-2022 مهنيا وعاطفيا

السيطرة والانتقام وحب الذات أبرز عيوب مولود برج الميزان، ورغم ذلك فهو يتمتع بشخصية تستطيع أن توازن بين أمور حياتها الشخصية والمهنية والعائلية، كما يتميز هذا المولود باستخدامه لأسلوب الحيادي في حديثه مع الآخرين، وتتصف أنثى هذا البرج بأنها شخصية تتسم بالهدوء في المواقف الصعبة التي تمر بها، وأخيرا يعرف عن هذا المولود سواء كان رجلا أو أنثى بأنه يتميز بأسلوبه المقنع في الحوار.

ودائمًا ما يحتاج مولود برج الميزان إلى شخص آخر يدعمه ويساعده، كما أنه يحرص دائما على إظهار إبداعه في المجالات البصرية، كما أنه يمتلك قلبا حنونا يجعله يتعاطف بشكل كبير مع الآخرين، ويحرص دائما على البحث عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نقدم له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

القمر وزحل يدعمانك وقد تتيسر أمور وتصل لنتائج ترضيك وتشعر بالأمان.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

عطارد والقمر في منزل الحب يساعدانك أن تأسر من تحب بكل الود والحب والحنان.

رجل برج الميزان والحب

يعرف عن رجل برج الميزان أنه مستمع جيد لحبيبته، كما أنه يهوى التحدث معها كثيراً والتواصل معها بشكل دائم ومستمر، كما يعرف أنه حبيب سخي للغاية ويمنح الكثير من الهدايا لحبيبته، ويسعى دائماً لصنع المفاجآت لها وإسعادها بشتى الطرق الممكنة.