الخشت يبحث تزويد طلاب جامعة القاهرة بالمهارات المهنية مع «USAID»

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في مكتبه اليوم، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، ليزلي ريد، والوفد المرافق لها، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من المجالات، وذلك بحضور الدكتور محمد سامي عبدالصادق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سامح عبدالفتاح، عميد كلية الزراعة، وأمين عام الجامعة المهندس أحمد ترك.

تطوير المراكز العلمية

واستعرض اللقاء عدة موضوعات، أبرزها متابعة العمل في المراكز، بالتعاون بين جامعة القاهرة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتشمل مركز التميز العلمي بكلية الزراعة، وسُبل تطويره وإعطاء دفعة للعمل به، بما يساهم في تطوير قطاع البحوث الزراعية، ومركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى دمج الطلاب ذوي القدرات الخاصة في المجتمع الجامعي.

وبحث اللقاء، إنشاء مركز للتطوير المهني بالجامعة بهدف تزويد الطلاب بالمهارات المهنية وخدمات التوجيه والإرشاد المهني، وإعدادهم لسوق العمل، وربطهم بالفرص الوظيفية المناسبة، ومواكبة احتياجات سوق العمل المتطورة، وتوفير الفرصة للطلاب لتحديد مساراتهم المهنية الناجحة ضمن قطاع الصناعات القائمة، والربط بين الجامعات والقطاع الخاص، والتدريب على مهارات القيادة وحل المشكلات والتفكير النقدى وريادة الأعمال، بما يعزز جهود الجامعة ومساهمتها في المبادرات الرئاسية لتعزيز المهارات وربط الجامعات بسوق العمل.

نموذج محاكاة لطلاب جامعة القاهرة

كما تناول اللقاء، مناقشة التعاون في تنظيم نموذج محاكاة لطلاب جامعة القاهرة على «مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ»، وذلك في إطار استضافة مصر الدورة الـ27 من مؤتمر COP 27 حول تغير المناخ نهاية العام الحالي.

مشروعات بحثية للحد من تغير المناخ

وقال الدكتور محمد الخشت، إنّ المراكز التي أُنشئت بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تهدف إلى التميز في تقديم خدماتها، موضحا أنّ جامعة القاهرة أطلقت دعوة لعلمائها لتقديم مشروعات بحثية تطبيقية للحد من تحديات تغير المناخ، بهدف زيادة الوعي بالمخاطر التي تؤثر على البيئة على المدى القصير والطويل نتيجة لتغير المناخ.

ولفت الخشت، إلى أنّ الجامعة استحدثت لأول مرة مقرر التفكير النقدي منذ 4 سنوات، بهدف تغيير طرق التفكير لدى الطلاب وتدريبهم على التفكير العقلاني النقدي.

ومن جانبها، قالت ليزلي ريد، إنّ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تتعاون مع الدولة المصرية في المجالات التعليمية والبحثية والصحية ودعم الجامعات والمراكز البحثية والعلمية والخدمية، والمشروعات البحثية المشتركة، وتقديم التدريب المطلوب في مجال تعزيز المهارات للطلاب، والتطوير والتوجه المهني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع المؤسسات التعليمية والعلمية، وأشادت بدور جامعة القاهرة في مجال البحث العلمي ونشر التفكير العقلاني النقدي وتعزيز مهارات الطلاب وطرق إعدادهم وتدريبهم للمستقبل.