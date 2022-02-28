ياسمين فؤاد تتوجه إلى نيروبي للمشاركة في دورة جمعية الأمم المتحدة للبيئة

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى مدينة نيروبي بكينيا للمشاركة في الشق الثاني للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المنعقد تحت عنوان «تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل تنفيذ البعد البيئي لخطة التنمية المستدامة 2030» وبحضور ممثلين عن 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة والشركات والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين للاتفاق على سياسات لمواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحًا في العالم.

تعزيز الإجراءات من أجل الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأوضحت وزيرة البيئة أنَّ الشق الثاني للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة يناقش مدى تعزيز الإجراءات من أجل الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التركيز على الدور المحوري الذي تلعبه الطبيعة في حياتنا وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المستدامة مشددة على أنَّ الطبيعة هي العنصر الأساسي لتحقيق طموحات خطة 2030 التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 لإنهاء الفقر والصراع، وبناء مجتمعات عادلة وشاملة، وضمان الحماية الدائمة للكوكب وموارده الطبيعية.

وأكّدت أهمية موضوعات الطبيعة والتي ساهمت مصر فيها من خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر وإعدادها لمسودة خارطة الطريق لما بعد 2020 والتي سلمت رئاستها للصين في أكتوبر الماضي، مضيفة أنَّه كان سيتمّ أيضًا مناقشة عدد من الموضوعات في الاجتماعات الوزارية ومنها إدارة المخلفات والكيماويات وموضوعات الاقتصاد الأخضر والتنوع البيولوجي ودور الطبيعة في تحقيق التنمية المستدامة وكذلك موضوعات تغير المناخ.

دور البعد البيئي في تحقيق التنمية المستدامة

ومن المقرر أنَّ تتولى وزيرة البيئة تنسيق أعمال الجلسة الوزارية الخاصة بدور البعد البيئي في تحقيق التنمية المستدامة، كما ستعقد على هامش اجتماعات الدورة مجموعة من الاجتماعات الثنائية مع نظرائها من وزراء البيئة وذلك لمناقشة موضوعات التعاون الثنائي والتحضير لمؤتمر الأطراف المتعاقدة لاتفاق المناخ cop 27 والمزمع عقده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

جدير بالذكر أنَّ الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة عقد الشق الأول منها عبر الإنترنت في الفترة من 22 إلى 23 فبراير 2021 وسيعقد الشق الثاني للدورة المستأنفة للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بالحضور في نيروبي من 28 فبراير وحتى 3 مارس 2022.