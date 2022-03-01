استبعاد مدرس وإحالته للنيابة بسوهاج.. امتطى طالبا كالحمار

أقدم مدرس رياضيات على ارتكاب عمل مشين خارج عن جميع قواعد التربية والتعليم، بمحافظة سوهاج، حيث «ركب» أحد الطلاب في المرحلة الإعدادية أمام زملائه، وطلب منه أن يمشي به داخل الفصل، كما قام بـ«عض» الطالب في منطقة حساسة.

إحالة الواقعة إلى النيابة العامة

بينما قال الدكتور العربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في سوهاج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه تم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة، وتم استبعاد المدرس من التدريس.

وكانت قد بدأت النيابة العامة بمركز سوهاج، تحقيقاتها في بلاغ تقدم به موجه بالتربية والتعليم ضد مدرس، اتهمه بالتنمر على نجل الأول الطالب بالصف الأول الإعدادى ومعاقبته أمام زملائه بدعوى إحداثه شغبا وارتفاع صوته أثناء شرح الدرس، حيث امتطى المدرس التلميذ «حمارًا» وطلب منه أن يمشى به داخل الفصل، وسط حالة بكاء من التلميذ وضحك زملائه.

واستمعت النيابة بإشراف المستشار مصطفى عباس، المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، إلى أقوال ج. م «48 سنة- موجه بالتعليم الفنى» في بلاغه الذي تحرر عنه المحضر رقم 199 إدارى مركز شرطة جزيرة شندويل، حيث أكد أن الواقعة حدثت يوم الثلاثاء الماضي، وأنه في هذا اليوم كان في مأمورية خاصة بعمله بمحافظة قنا، وعقب عودته يوم الخميس، لاحظ أن نجله «13 عاما، ويدرس بالصف الأول الإعدادى بمدرسة عثمان بن عفان الإعدادية بمركز جزيرة شندويل، شمال سوهاج، حالته النفسية سيئة وغير معتادة إضافة أنه رفض الذهاب إلى المدرسة، وعند سؤاله قال:«الأستاذ ركبني زي حمارتنا وعضني».

وأضاف «محمود مصطفى عم الطفل»: أنني كنت خارج المنزل وعند عودتي، استقبلني نجل شقيقي وعلامات الحزن تظهر عليه، قائلا لي: «يا عم أنا الأستاذ عضني وفضى زجاجة المياه فوق رأسي»، فتوجهت مباشرة نحو قسم شرطة الجزيرة.