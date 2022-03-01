مسجد الصحابة وكنيسة السمائيين أبهرا سفراء القوة متعددة الجنسيات

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة السلام شرم الشيخ هي درة تاج المدن السياحية في مصر، والشرق الأوسط، موضحا أن المدينة استطاعت أن تجتذب كل الجنسيات من مختلف دول العالم لما تتمتع به من أمن وأمان، ومقومات سياحية كثيرة.

وأشار المحافظ إلى أن القوات متعددة الجنسيات بشرم الشيخ تشيد وتؤكد أن شرم الشيخ آمنة، وقال إنه استقبل أمس سفراء وقناصل الدول المشاركة في القوة متعددة الجنسيات علي هامش زيارتهم السنوية لمعسكر القوة متعددة الجنسيات بشرم الشيخ.

مسجد الصحابة وكنيسة السمائيين

قال محافظ جنوب سيناء إن سفراء وقناصل الدول المشاركة في القوات متعددة الجنسيات قاموا بزيارة إلى بعض المعالم السياحية بمدينة شرم الشيخ حيث زاروا مسجد الصحابة وكنيسة، وأشادوا بما رأوه في شرم الشيخ من جمال وسحر وأمان ولما لمسوه من تطور دائم ومستمر.

وأشار إلى أنه عرض عليهم خطة تطوير شرم الشيخ واستعداد المدينة لاستضافة قمة المناخ نوفمبر المقبل، وأن الدولة المصرية تسعى لتوفير احتياجات المواطنين والرعايا الأجانب المقيمين على أرضها.

9 سفراء وقناصل في شرم الشيخ

أكد اللواء خالد فودة، في تصريح لـ«الوطن»، أن مدينة شرم الشيخ أصبحت على بُعد خطوات من تحقيق مشروع المدينة الخضراء، موضحا أن وفد السفراء ضم 9 سفراء وقناصل من دول استراليا، كندا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، نيوزيلاندا، النرويج، أوروجواي، بالإضافة إلى عدد من ملحقي الدفاع والقناصل، مشيرا إلى أنه يقوم بزيارة سنوية إلى معسكر القوات متعددة الجنسيات بشرم الشيخ.

وتابع أنه قدم لهم شرحا مبسطا وسريعا حول المعالم السياحية في المحافظة، ومشروع التجلي الأعظم المقرر افتتاحه خلال شهور، وقال إنه جري إعداد برنامج سياحي لهم للتعرف علي أهم معالم شرم الشيخ وبخاصة متحف شرم الشيخ الجديد.