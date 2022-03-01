وحدات ترخيص وفحص سيارات بالمدن المحرومة من خدمات المرور في مطروح

بدأت إدارة مرور مطروح، في تسيير وحدات خدمية مرورية متنقلة تستهدف فحص وتراخيص مركبات بمختلف أنواعها من سيارات أجرة وملاكي وسيارات نقل ودراجات بخارية وغيرها، في عدد من المدن المحرومة من الخدمات المرورية التى لا يوجد بها أفرع تابعة للمرور.

وانطلق العمل، اليوم الثلاثاء، من أمام مبنى مجلس مدينة العلمين، من الساعة 10 صباحاً ويستمر حتى الساعة 10مساء لتقديم خدماتها المرورية للمواطنين بالمدينة، من خلال جدول اعمال الوحدة المتنقلة على مدار الاسبوع بعدد من المناطق، وخط ساخن برقم 15558 لطلب الخدمة.

خدمات وحدات المرور المتنقلة في مدن مطروح

وتقدم وحدات المرور المتنقلة في مطروح خدمات مرورية متعددة يجرى تجهيزها قبل التوجه إلى المدينة التى ستقدم بها الخدمات والتى تتضمن خدمات "إستخراج رخص التسيير، وإستخراج رخص القيادة، وإستخراج ملصق إلكترونى، وفحص فنى آلى، ومستلزمات مرورية" للسيارات (الملاكى – النقل الخفيف حتى حمولة 1,5 طن".

مدن مطروح التى تستقبل الوحدات المرورية المتنقلة

وتتضمن مطروح من 8 مراكز ومدن ويقع مقر إدارة المرور في العاصمة مرسي مطروح بينما لا توجد مقرات أو أقسام تابعة للإدارة في المدن السبعة الأخرى وهى الحمام والعلمين والضبعة والنجيلة وسيدي برانى والسلوم وسيوة وهي محرومة من الخدمات اليومية للمرور، وتوجه لها إدارة المرور الوحدات المتنقلة ولجان مرورية كل فترة لتلبية احتياجات المواطنين بالمحافظة في المناطق المحتاجة بالمراكز والقرى التابعة لها بمختلف الخدمات لترخيص السيارات وفحصها.

دعم مرور مطروح

ومن جانبه أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، في تصريح صحفي على دعم إدارة مرور بمطروح بمختلف الاحتياجات لهم وذلك مما يساهم في تقديم جميع الخدمات المرورية لأهالى محافظة مطروح.